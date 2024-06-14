Чернота из крана. Жительница Ялуторовска жалуется на ужасное качество воды

О качестве воды написала сама женщина в паблик «Ялуторовск», по словам местной жительницы, у них эта ситуация повторяется из года в год. Все дело в плохом состоянии труб и подземных коммуникаций. При этом сами местные власти говорят, что ремонт на них еще проводится.