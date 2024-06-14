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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Жительница Ялуторовска жалуется на ужасное качество воды

Чернота из крана. Жительница Ялуторовска жалуется на ужасное качество воды

14 июня 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney

Жительница Ялуторовска жалуется на ужасное качество воды

Жительница Ялуторовска жалуется на ужасное качество воды из-под крана. Вместо нормальной жидкости у нее бежит что-то, по цвету похожее на нефть. При этом другого источника воды у нее просто нет.

О качестве воды написала сама женщина в паблик «Ялуторовск», по словам местной жительницы, у них эта ситуация повторяется из года в год. Все дело в плохом состоянии труб и подземных коммуникаций. При этом сами местные власти говорят, что ремонт на них еще проводится.

Фото: Телеграм-канал «Ялуторовск»

Сама жидкость по цвету напоминает нефть или очень ржавую воду. После слива такой в ведрах остаются разные примеси, использовать ее для полива и тем более пить, женщина опасается.

Ранее сообщалось о том, что в Ишимском районе из-за паводка резко подорожала питьевая вода в бутылках.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Вода#Питьевая вода
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