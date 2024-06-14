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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

На борту пропавшего с радаров самолета находилось 36 пассажиров

Самолет «ЮТэйр» с пассажирами на борту пропал с радаров на севере Тюменской области

14 июня 2024, 12:32
Фото: 1MI
На борту пропавшего с радаров самолета находилось 36 пассажиров
Самолет «ЮТэйр», который следовал по маршруту «Сабетта — Утренний», около четырех часов дня временно пропал с экранов радаров. На борту находились 44 человека.
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ЮТэйр

По данным тг-канал Aviaincident, инцидент произошел в трех километрах от аэропорта Утренний. На борту вылетевшего из аэропорта Сабетта Ан-26-100 находились 36 пассажиров и 5 членов экипажа. На момент исчезновения с радаров отмечалась значительная облачность.

«Самолет произвел посадку на удалении 1 км до ИВПП. По предварительной информации экипаж и пассажиры живы. Пассажиры эвакуированы в здание аэровокзала. Командиру воздушного судна, второму пилоту и одной пассажирке оказана медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Отмечается: по предварительной информации пожара рядом с воздушным судном не было. Техническое состояние самолета уточняется.

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Ранее сообщалось, что тюменцы почти сутки не могут улететь в Сочи.

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#Виктория Лачугина#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#ЮТэйр
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