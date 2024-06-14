Самолет «ЮТэйр» с пассажирами на борту пропал с радаров на севере Тюменской области

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
По данным тг-канал Aviaincident, инцидент произошел в трех километрах от аэропорта Утренний. На борту вылетевшего из аэропорта Сабетта Ан-26-100 находились 36 пассажиров и 5 членов экипажа. На момент исчезновения с радаров отмечалась значительная облачность.
«Самолет произвел посадку на удалении 1 км до ИВПП. По предварительной информации экипаж и пассажиры живы. Пассажиры эвакуированы в здание аэровокзала. Командиру воздушного судна, второму пилоту и одной пассажирке оказана медицинская помощь», — сказано в сообщении.
Отмечается: по предварительной информации пожара рядом с воздушным судном не было. Техническое состояние самолета уточняется.