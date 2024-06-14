Самолет «ЮТэйр» с пассажирами на борту пропал с радаров на севере Тюменской области

По данным тг-канал Aviaincident, инцидент произошел в трех километрах от аэропорта Утренний. На борту вылетевшего из аэропорта Сабетта Ан-26-100 находились 36 пассажиров и 5 членов экипажа. На момент исчезновения с радаров отмечалась значительная облачность.