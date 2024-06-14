nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

Над Тюменской областью заметили странные облака в небе

Над Тюменью появилось огромное облако, похожее на ядерный гриб. Это опасно?

14 июня 2024, 03:36
Фото: ЧС Тюмень

Над Тюменской областью заметили странные облака в небе

Необычное облако в форме наковальни-гриба заметили накануне вечером жители Тюменской области.
«В небе появилось облако, напоминающее ядерный гриб. Страшно как-то», — отметили в социальных сетях жители региона и поделились фотографиями необычного облака.

Между тем, поводов для беспокойств нет. По словам метеорологов, облака в форме ядерного гриба-наковальни являются одной из разновидностью кучево-дождевых облаков. Обычно такие облака принимают необычную форму, если достигают стратосферы.

Фото: ЧС Тюмень
«Облако упирается в стратосферу на высоте 50 километров и не может двигаться дальше. Потому становится похожим на ядерный гриб или наковальню. Так как выше ему расти некуда оно расплывается в стороны», — отметили специалисты.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе по селу Бердюжье промчался торнадо. Последствиями стихии стали сорванные крыши домов, оборванные провода и сломанные опоры ЛЭП.

Читайте также:
Военный комиссариат ищет 80 контрактников в Тюменской областиНовые платные парковки появятся в Тюмени. Список улицПрезидент Владимир Путин наградил тюменцев медалями и почетными званиями
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Природные явления
Подпишитесь
«Не рожайте от *****»: в Тюмени неизвестные расклеивают экстремистские листовки
Вчера, 13:03
В Тюмени, как на сковородке! Урбанист предложил адаптировать город к жаре
Вчера, 08:01
Погода даст жару: тюменцев предупредили о грозах и дождях
Вчера, 03:43
Доллар по 200? Что происходит с курсом доллара в Тюмени после новых санкций США
Вчера, 09:24
Топ-10 новостроек Тюменской области: где продается самое доступное и комфортное жилье
Вчера, 05:48
Гармония из проекта в проект: компания «Скандиа» строит в Тюмени уникальные кварталы
Вчера, 07:00
"