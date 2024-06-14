Над Тюменью появилось огромное облако, похожее на ядерный гриб. Это опасно?

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
«В небе появилось облако, напоминающее ядерный гриб. Страшно как-то», — отметили в социальных сетях жители региона и поделились фотографиями необычного облака.
Между тем, поводов для беспокойств нет. По словам метеорологов, облака в форме ядерного гриба-наковальни являются одной из разновидностью кучево-дождевых облаков. Обычно такие облака принимают необычную форму, если достигают стратосферы.
«Облако упирается в стратосферу на высоте 50 километров и не может двигаться дальше. Потому становится похожим на ядерный гриб или наковальню. Так как выше ему расти некуда оно расплывается в стороны», — отметили специалисты.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе по селу Бердюжье промчался торнадо. Последствиями стихии стали сорванные крыши домов, оборванные провода и сломанные опоры ЛЭП.