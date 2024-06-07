«Поиск детей продолжается»: итоги еще одного дня масштабной операции в тюменском лесу

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Сейчас в поиске задействованы все возможные технические и человеческие ресурсы. В операции участвуют сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, следственного комитета, профессиональные поисковики, волонтеры и неравнодушные жители Свердловской и Тюменской области. Специалисты применяют квадроциклы, болотоходы, тепловизоры, задействована военная авиация и дроны.
Что известно о поисках детей к вечеру 7 июня — в материале «Нашего города».
Вика и Гриша пропали 4 июня в деревне Бурмакина Слободо-Туринского района. Они пошли на рыбалку с дедушкой, но заблудились. Пенсионер смог выбраться из леса и вернуться домой, дети — нет. Вместе с ребятами в лесу остались две собаки породы бигль.
Известно, что мать пропавших детей, медсестра из Тюмени Альфия Шамсутдинова, не так давно приобрела земельный участок возле деревни Бурмакина в Слободо-Туринском районе. Он расположен практически в лесу — дома там нет, только вагончик.
Накануне следственное управление СК по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту исчезновения детей. Следователи объяснили это необходимостью расширить границы и инструменты поисковой операции.
Несмотря на то, что дети потерялись в лесу несколько дней назад, специалисты оценивают шансы найти их живыми, как высокие. В Слободо-Туринском районе сохранялась теплая погода — минимальная температура воздуха ночью не опускалась ниже +15. Кроме того, в лесу уже начали появляться ягоды и грибы, а недалеко от места, где заблудились дети, расположен водоем.
Радиус поисков был увеличен до 20 километров. Поисковики отрабатывают версию, что ребята могли двигаться в сторону Тугулыма. Кроме того, стало известно, что в районе пропажи детей видели медведя. Особую тревогу у поисковиков вызывает тот факт, что в этом же районе были обнаружены детские следы.
Волонтеры сегодня, 7 июня рассказали, что воды и еды в штабе более, чем достаточно. Для работы специалистам по-прежнему необходимы шатры, бензин, бензиногенераторы, фонари, батарейки АА и ААА, аккумуляторы 18650, репелленты от комаров и клещей.
Спасатели сообщили, что работают в режиме нон-стоп. Поиски не прекращаются даже ночью. Поисковики безрезультатно прошли уже десятки километров из-за чего появились различные подозрения родственников, разные версии специалистов о случившемся и даже фейки.
Так, прошедшая в различных социальных сетях информация о том, что дети с большей степенью вероятности находятся в Тюмени — не соответствует действительности. Сейчас спасатели работают в лесу, движутся в сторону Тугулыма, куда могли пойти дети.
Родственники начали склоняться к криминальной версии пропажи детей. Брат Виктории и Григория подозревает, что ребята вышли на дорогу, где их могли похитить злоумышленники, пишет ura.ru. Деда, который последний раз видел детей, уже вторые сутки допрашивают следователи. Мужчина недавно перенес инсульт, из-за чего путается в показаниях.
Поиски детей продолжатся и в ночь на 8 июня. Если вы обладаете какой-либо информацией, обращайтесь по телефону экстренной службы: 112 или звоните на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт».