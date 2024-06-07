«Поиск детей продолжается»: итоги еще одного дня масштабной операции в тюменском лесу

Несмотря на то, что дети потерялись в лесу несколько дней назад, специалисты оценивают шансы найти их живыми, как высокие. В Слободо-Туринском районе сохранялась теплая погода — минимальная температура воздуха ночью не опускалась ниже +15. Кроме того, в лесу уже начали появляться ягоды и грибы, а недалеко от места, где заблудились дети, расположен водоем.