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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Поиск потерявшихся в лесу детей из Тюмени в лесу — последние новости

Пройдено более 1000 километров: последние данные по поиску пропавших детей из Тюмени

7 июня 2024, 07:32
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области

Поиск потерявшихся в лесу детей из Тюмени в лесу — последние новости

Пропавших в лесу в Слободо-Туринском районе 12-летнего Григория и его 10-летнюю сестру Викторию из Тюмени ищут при помощи авиации. В поисковой операции задействованы беспилотники Росгвардии и военный вертолет Ми-8.
Сюжет
Дети

Всего в поиске детей принимают участие порядка двух сотен человек, в числе которых сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии из Свердловской и Тюменской областей, волонтеры из Свердловской, Тюменской, Курганской и Новосибирской областей и добровольцы. Также к поиску юных тюменцев подключился опытный координатор «ЛизаАлерт» из Москвы Сергей Клецин.

Пешие группы и экипажи на автомобилях и квадроциклах уже прошли и проехали более тысячи километров. Пока положительных результатов нет, сообщили в ПО «ЛизаАлерт».

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области

Шансы найти детей

Спасатели считают, что шанс найти детей живыми остается высоким. Специалисты отмечают, что в эти дни в Слободо-Туринском районе сохранялась теплая погода — минимальная температура воздуха ночью не опускалась ниже +15. Кроме того, в лесу уже начали появляться ягоды и грибы, а недалеко от места, где заблудились дети, расположен водоем.

Волонтеры уверены, что ребят найдут живыми и невредимыми. Но отмечают, что для поисков детей требуются добровольцы. Поисковики призывают всех неравнодушных подключиться к операции. Также волонтерам требуются шатры, бензин, бензиногенераторы, фонари, батарейки АА и ААА, аккумуляторы 18650, репелленты от комаров и клещей, питьевая вода, перекусы для людей, принимающих участие в поиске детей.

Что известно к этому часу о пропавших детях из Тюмени
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Как пропали дети

По официальным данным, десятилетняя Вика и двенадцатилетний Гриша Крепп пропали вечером 4 июня в деревне Бурмакина Слободо-Туринского района. Дети пошли на рыбалку с дедушкой, но заблудились. Пенсионер смог выбраться из леса и вернуться домой, дети — нет. Вместе с ребятами в лесу остались две собаки породы бигль.

Известно, что мать пропавших детей, медсестра из Тюмени Альфия Шамсутдинова, не так давно приобрела земельный участок возле деревни Бурмакина в Слободо-Туринском районе. Он расположен практически в лесу — дома там нет, только вагончик.

На днях Альфия приехала с ребятами и отцом (дедушкой Вики и Гриши) на отдых. Позже она отправилась на работу в Тюмень, Вику и Гришу оставила с дедушкой. Последний раз с ребятами Альфия разговаривала вечером 4 июня.

По факту пропажи детей возбуждено уголовное дело СУ СК по Свердловской области. Ход расследования и поисковых мероприятий находятся под контролем главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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