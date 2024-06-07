Пройдено более 1000 километров: последние данные по поиску пропавших детей из Тюмени

Спасатели считают, что шанс найти детей живыми остается высоким. Специалисты отмечают, что в эти дни в Слободо-Туринском районе сохранялась теплая погода — минимальная температура воздуха ночью не опускалась ниже +15. Кроме того, в лесу уже начали появляться ягоды и грибы, а недалеко от места, где заблудились дети, расположен водоем.