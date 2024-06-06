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Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

СК завел дело из-за пропавших тюменских детей

СК завел дело из-за пропавших тюменских детей

6 июня 2024, 15:24
Фото: Изображение Midjourney
Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело из-за потерявшихся в лесу детей из Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Дети

Виктория и Григорий Крепп вместе со своим дедушкой 4 июня отправились на рыбалку в свердловской деревне Бурмакина. Утром 5 июня, около 5-6 часов утра, семья возвращалась на дачу. По пути домой ребята убежали в лес. Вероятно, там заблудились. Поиски ведутся более суток, пока дети не найдены.

С следственном управлении подчеркнули, что возбуждение уголовного дела связано с необходимостью расшерения поисков и возможностей следователей.

«Для оказания практической помощи следователям территориального следственного отдела на месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистки регионального СКР, применяются современные криминалистические средства», — рассказали в пресс-службе регионального СК.

Ранее «Наш» город публиковал ориентировку пропавших детей и подробные обстоятельства исчезновения.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Россия#Поиски пропавших#Поиски человека
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