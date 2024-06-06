СК завел дело из-за пропавших тюменских детей

Виктория и Григорий Крепп вместе со своим дедушкой 4 июня отправились на рыбалку в свердловской деревне Бурмакина. Утром 5 июня, около 5-6 часов утра, семья возвращалась на дачу. По пути домой ребята убежали в лес. Вероятно, там заблудились. Поиски ведутся более суток, пока дети не найдены.