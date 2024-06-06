СК завел дело из-за пропавших тюменских детей

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Виктория и Григорий Крепп вместе со своим дедушкой 4 июня отправились на рыбалку в свердловской деревне Бурмакина. Утром 5 июня, около 5-6 часов утра, семья возвращалась на дачу. По пути домой ребята убежали в лес. Вероятно, там заблудились. Поиски ведутся более суток, пока дети не найдены.
С следственном управлении подчеркнули, что возбуждение уголовного дела связано с необходимостью расшерения поисков и возможностей следователей.
«Для оказания практической помощи следователям территориального следственного отдела на месте происшествия работают сотрудники отдела криминалистки регионального СКР, применяются современные криминалистические средства», — рассказали в пресс-службе регионального СК.
Ранее «Наш» город публиковал ориентировку пропавших детей и подробные обстоятельства исчезновения.