«Альтернатива ипотеке»: В Тюмени появится первый арендный дом

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Глава региона отметил, что на полях форума удалось определиться, как правильно использовать инструмент цивилизованной аренды.
«Партнёром проекта выступила компания „Звезда“. Участок в областной столице площадью чуть более одного гектара передали застройщику без торгов через механизм масштабного инвестиционного проекта. Мы поддержим оператора арендного дома льготой по налогу на имущество», — рассказал губернатор.
Александр Моор также напомнил, что банк является давнимпартнером Тюменской области: вместе удалось реализовать проекты, которые позволили нарастить объёмы жилищного строительства.
«Арендный дом станет нашим дополнительным преимуществом в привлечении инвесторов. Сотрудники новых предприятий смогут на понятных условиях снять качественное современное жильё. Это мобильность и альтернатива ипотеке», — заключил глава региона.
Отметим, что первый в России дом, построенный с применением механизма инфраструктурных облигаций, возведен в Тюмени. Сегодня в регионе строится больше 1,5 квадратных метров на человека.