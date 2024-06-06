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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

В Тюмени реализуют первый проект арендного жилья

«Альтернатива ипотеке»: В Тюмени появится первый арендный дом

6 июня 2024, 13:18
Фото: 1MI

В Тюмени реализуют первый проект арендного жилья

Сдача первого арендного Тюмени запланирована на 2026 год. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам встречи с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко на Петербургском экономическом форуме.

Глава региона отметил, что на полях форума удалось определиться, как правильно использовать инструмент цивилизованной аренды.

«Партнёром проекта выступила компания „Звезда“. Участок в областной столице площадью чуть более одного гектара передали застройщику без торгов через механизм масштабного инвестиционного проекта. Мы поддержим оператора арендного дома льготой по налогу на имущество», — рассказал губернатор.
Фото: телеграмм-канал Александра Моора

Александр Моор также напомнил, что банк является давнимпартнером Тюменской области: вместе удалось реализовать проекты, которые позволили нарастить объёмы жилищного строительства.

«Арендный дом станет нашим дополнительным преимуществом в привлечении инвесторов. Сотрудники новых предприятий смогут на понятных условиях снять качественное современное жильё. Это мобильность и альтернатива ипотеке», — заключил глава региона.
Фото: телеграмм-канал Александра Моора

Отметим, что первый в России дом, построенный с применением механизма инфраструктурных облигаций, возведен в Тюмени. Сегодня в регионе строится больше 1,5 квадратных метров на человека.

Видео: телеграмм-канал Александра Моора

Ранее «Наш город» сообщал, что Тобольск и Москву свяжет четырехполосная магистраль.

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