Спасти «Газпром» всем миром. С 1 июля газ в Тюмени вновь подорожает

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Теперь повышенные тарифы будут платить все потребители без всяких оговорок — и население, и промышленность.
Катастрофические результаты «Газпрома» за прошлый год, когда убыток по основному бизнесу — добыче и продаже газа — перешагнул порог в триллион, заставляет задуматься о том, насколько эффективно государство проводит антикризисный менеджмент «национального достояния», и поможет ли «Газпрому» повышение тарифов. В этом вопросе разбирались «Новые Известия».
Первым толчком стало то, что внезапно огромная корпорация начала просить деньги у государства. По сути, после потери европейского рынка, главным акционером «Газпрома» стала непосредственно Россия. Деньги у корпорации закончились уже в сентябре 2022 года, когда взорвались Северные потоки, а Россия приостановила поставку газа в Европу. Соответственно, такого удара по своим финансам «Газпром» если и ждал, то явно не оценил, насколько он будет сильным.
Но при этом само руководство «Газпрома» если и начало искать выходы из ситуации, от стабильных вознаграждений своим руководителям не отказывается, даже когда надо затянуть пояса.
1 миллиард 923 миллиона рублей получили члены Совета директоров и Правления.
2022 год — на краткосрочное вознаграждение топ-менеджмента было выделено на 48% больше — уже 2 миллиарда 866 миллионов рублей.
Примерно столько же запланировано и по результатам за 2023 год — 2 миллиарда 772 миллиона рублей (такая цифра значилась в отчете компании по РСБУ). Правда, совет директоров в начале мая 2024 года решил восстановить «справедливость» и уменьшил выплаты до 2 миллиардов 100 миллионов за прошедший год.
Вознаграждение ежегодно получают как члены Совета директоров, кроме министров, входящих туда от государства, так и члены Правления — всего 18 человек. Все они его и получат за 2023 год. За это проголосовали и представители государства — 4 министра и бывший председатель правительства Зубков.
Но при этом сама корпорация не стесняется просить деньги у государства, ровно как и обивать пороги власть имущих в стране, чтобы они повысили стоимость газа.
Как рассказывают эксперты, сейчас «Газпром» настроен на максимальное повышение тарифов, готов он был взвинтить их и даже больше, чем на 8%.
Понятно, что Газпром хотел бы повысить цены в полтора или два раза. Можно и в 10 раз повысить. Понятно, что любой поставщик хочет продать свой товар по максимально высокой цене. Поскольку внутрироссийский рынок наиболее крупный и основной, раньше он был по объемам основной, а сейчас он становится все более важным по выручке, здесь важен вопрос баланса между интересами производителей и потребителей. — рассказывает Директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
При этом известно, насколько страна зависима от газа, он обеспечивает теплом и 100% Москвы, а более 70% ТЭЦ в Европейской части России работают на газе, поэтому «Газпром» — как главный поставщик, может склонить чашу весов в свою пользу, если не будет выходить за рамки. При повышении тарифов в 2, 5 и 10 раз заинтересованность даже у тех, кому газ необходим, может пропасть.
Повышать тарифы населению еще более быстрыми темпами противоречит собственной политике. Я думаю, что цены будут расти, и правительство будет стараться сдерживать их в пределах инфляции, может быть, с небольшим плюсом к инфляции. Плюс один-два процента. Но говорить о том, что правительство готово повышать тарифы на 20% в год, это не так. — говорит Белогорьев.
При этом покрыть убытки повышением только тарифов корпорация не сможет. Они субсидированные и регламентируются ФАС. По словам экспертов, «Газпром» генерирует убытки, потому что он и поддерживает единую систему газоснабжения, газопроводы, занимается социальной газификацией. В России газифицировано всё, что имело коммерческий смысл. То, что осталось, имеет социальный смысл, с точки зрения развития страны. Никакие СНТ не создадут объём, сопоставимый с металлургической промышленностью.
Та же «Сила Сибири — 2», которая должна была принести миллиарды от Китая и других Азиатских стран теперь, считай, мертвый проект. Азия от него открестилась, а если тянуть трубы сейчас или хотя бы к концу 2020-х, то выхлоп она даст только в 2030-х. А строить такие объекты стоит огромных денег.
Финансовое положение Газпрома заметно улучшится, когда или если государство откажется от дополнительных налоговых изъятий. Пока текущие дополнительные сборы 50 млрд в месяц будут действовать до конца 2025 года. Если государство откажется от этих изъятий, положение Газпрома уже улучшится. В год дополнительное изъятие НДПИ составляет 600 млрд рублей. Дно добычи и экспорта мы прошли в прошлом году, и добыча и экспорт у Газпрома будет расти. С трубопроводным газом сложный вопрос, там зависит от украинского транзита, но и он, скорее всего, будет увеличиваться. Но и поставки СПГ, несмотря на проблемы с санкциями, будут медленно расти, — уверен Алексей Белогорьев.
При этом аналитики все равно уверены, что вырастет цена на газ примерно настолько, что перебьет средний уровень потребительских цен.