Спасти «Газпром» всем миром. С 1 июля газ в Тюмени вновь подорожает

При этом известно, насколько страна зависима от газа, он обеспечивает теплом и 100% Москвы, а более 70% ТЭЦ в Европейской части России работают на газе, поэтому «Газпром» — как главный поставщик, может склонить чашу весов в свою пользу, если не будет выходить за рамки. При повышении тарифов в 2, 5 и 10 раз заинтересованность даже у тех, кому газ необходим, может пропасть.