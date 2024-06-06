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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

С 1 июля в России газ снова станет дороже

Спасти «Газпром» всем миром. С 1 июля газ в Тюмени вновь подорожает

6 июня 2024, 09:53
Фото: 1MI
С 1 июля в России газ снова станет дороже

С 1 июля газ в Тюменской области вновь подорожает

С 1 июля в России газ снова станет дороже — на этот раз стоимость для потребителя вырастет на 8%. Это при том, что с декабря россияне уже платят на 8,5% больше. А в следующем июле вновь ожидается повышение. За полтора года цена на газ вырастет на четверть. Такова инициатива «Газпрома».

Потеря Европы

Теперь повышенные тарифы будут платить все потребители без всяких оговорок — и население, и промышленность.

Катастрофические результаты «Газпрома» за прошлый год, когда убыток по основному бизнесу — добыче и продаже газа — перешагнул порог в триллион, заставляет задуматься о том, насколько эффективно государство проводит антикризисный менеджмент «национального достояния», и поможет ли «Газпрому» повышение тарифов. В этом вопросе разбирались «Новые Известия».

Первым толчком стало то, что внезапно огромная корпорация начала просить деньги у государства. По сути, после потери европейского рынка, главным акционером «Газпрома» стала непосредственно Россия. Деньги у корпорации закончились уже в сентябре 2022 года, когда взорвались Северные потоки, а Россия приостановила поставку газа в Европу. Соответственно, такого удара по своим финансам «Газпром» если и ждал, то явно не оценил, насколько он будет сильным.

Заседание Совета директоров ПАО Газпром 30 июня 2023 годаЗаседание Совета директоров ПАО Газпром 30 июня 2023 года
Заседание Совета директоров ПАО Газпром 30 июня 2023 года
Фото: Газпром
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Аппетиты убавлять не будем

Но при этом само руководство «Газпрома» если и начало искать выходы из ситуации, от стабильных вознаграждений своим руководителям не отказывается, даже когда надо затянуть пояса.

1 миллиард 923 миллиона рублей получили члены Совета директоров и Правления.

2022 год — на краткосрочное вознаграждение топ-менеджмента было выделено на 48% больше — уже 2 миллиарда 866 миллионов рублей.

Примерно столько же запланировано и по результатам за 2023 год — 2 миллиарда 772 миллиона рублей (такая цифра значилась в отчете компании по РСБУ). Правда, совет директоров в начале мая 2024 года решил восстановить «справедливость» и уменьшил выплаты до 2 миллиардов 100 миллионов за прошедший год.

Вознаграждение ежегодно получают как члены Совета директоров, кроме министров, входящих туда от государства, так и члены Правления — всего 18 человек. Все они его и получат за 2023 год. За это проголосовали и представители государства — 4 министра и бывший председатель правительства Зубков.

Но при этом сама корпорация не стесняется просить деньги у государства, ровно как и обивать пороги власть имущих в стране, чтобы они повысили стоимость газа.

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Отчет ПАО «Газпром» по РСБУ за 2023 год newizv.ruОтчет ПАО «Газпром» по РСБУ за 2023 год newizv.ru
Отчет ПАО «Газпром» по РСБУ за 2023 год newizv.ru
Фото: newizv.ru
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А что делать с тарифами на газ?

Как рассказывают эксперты, сейчас «Газпром» настроен на максимальное повышение тарифов, готов он был взвинтить их и даже больше, чем на 8%.

Понятно, что Газпром хотел бы повысить цены в полтора или два раза. Можно и в 10 раз повысить. Понятно, что любой поставщик хочет продать свой товар по максимально высокой цене. Поскольку внутрироссийский рынок наиболее крупный и основной, раньше он был по объемам основной, а сейчас он становится все более важным по выручке, здесь важен вопрос баланса между интересами производителей и потребителей. — рассказывает Директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

При этом известно, насколько страна зависима от газа, он обеспечивает теплом и 100% Москвы, а более 70% ТЭЦ в Европейской части России работают на газе, поэтому «Газпром» — как главный поставщик, может склонить чашу весов в свою пользу, если не будет выходить за рамки. При повышении тарифов в 2, 5 и 10 раз заинтересованность даже у тех, кому газ необходим, может пропасть.

Повышать тарифы населению еще более быстрыми темпами противоречит собственной политике. Я думаю, что цены будут расти, и правительство будет стараться сдерживать их в пределах инфляции, может быть, с небольшим плюсом к инфляции. Плюс один-два процента. Но говорить о том, что правительство готово повышать тарифы на 20% в год, это не так. — говорит Белогорьев.
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А как еще спасаться «Газпрому»?

При этом покрыть убытки повышением только тарифов корпорация не сможет. Они субсидированные и регламентируются ФАС. По словам экспертов, «Газпром» генерирует убытки, потому что он и поддерживает единую систему газоснабжения, газопроводы, занимается социальной газификацией. В России газифицировано всё, что имело коммерческий смысл. То, что осталось, имеет социальный смысл, с точки зрения развития страны. Никакие СНТ не создадут объём, сопоставимый с металлургической промышленностью.

Та же «Сила Сибири — 2», которая должна была принести миллиарды от Китая и других Азиатских стран теперь, считай, мертвый проект. Азия от него открестилась, а если тянуть трубы сейчас или хотя бы к концу 2020-х, то выхлоп она даст только в 2030-х. А строить такие объекты стоит огромных денег.

Финансовое положение Газпрома заметно улучшится, когда или если государство откажется от дополнительных налоговых изъятий. Пока текущие дополнительные сборы 50 млрд в месяц будут действовать до конца 2025 года. Если государство откажется от этих изъятий, положение Газпрома уже улучшится. В год дополнительное изъятие НДПИ составляет 600 млрд рублей. Дно добычи и экспорта мы прошли в прошлом году, и добыча и экспорт у Газпрома будет расти. С трубопроводным газом сложный вопрос, там зависит от украинского транзита, но и он, скорее всего, будет увеличиваться. Но и поставки СПГ, несмотря на проблемы с санкциями, будут медленно расти, — уверен Алексей Белогорьев.

При этом аналитики все равно уверены, что вырастет цена на газ примерно настолько, что перебьет средний уровень потребительских цен.

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