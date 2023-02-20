К Тюменскому нефтегазовому кластеру присоединился «Газпром ВНИИГАЗ»

Posted 20 февраля 08:14
Published 20 февраля 08:14
Modified Сегодня, 21:44
Updated Сегодня, 21:44
«Решение принято для создания новых импортозамещающих технологий в промышленности при помощи кооперационного потенциала и эффективной модели работы в кластере», — сообщили в департаменте инвестиционной политики Тюменской области.
«Газпром ВНИИГАЗ» работает уже 75 лет. За эти годы институт разработал десятки видов продукции для ТЭК, а также все техпроекты подземных хранилищ газа в СНГ и Восточной Европе. Институт гарантирует высокие стандарты инжиниринговых услуг и подготовки конструкторской и эксплуатационной документации.
Напомним, Тюменский нефтегазовый кластер был основан в 2021 году при поддержке правительств Тюменской области и ЯНАО. Первым участником отраслевой ассоциации стала компания «Газпромнефть-Ямал». Теперь кластер объединяет уже 110 предприятий из 19 регионов России с объемом выручки свыше двух триллионов рублей.