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Posted 20 февраля 08:14

Published 20 февраля 08:14

Modified Сегодня, 21:44

Updated Сегодня, 21:44

К Тюменскому нефтегазовому кластеру присоединился «Газпром ВНИИГАЗ»

20 февраля 2023, 08:14
Фото: nashgorod.ru
Тюменский нефтегазовый кластер — крупнейшее в стране отраслевое объединение — на днях стал на одного участника больше. Соглашение с ассоциацией подписал Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий «Газпром ВНИИГАЗ»

«Решение принято для создания новых импортозамещающих технологий в промышленности при помощи кооперационного потенциала и эффективной модели работы в кластере», — сообщили в департаменте инвестиционной политики Тюменской области.

«Газпром ВНИИГАЗ» работает уже 75 лет. За эти годы институт разработал десятки видов продукции для ТЭК, а также все техпроекты подземных хранилищ газа в СНГ и Восточной Европе. Институт гарантирует высокие стандарты инжиниринговых услуг и подготовки конструкторской и эксплуатационной документации.

Напомним, Тюменский нефтегазовый кластер был основан в 2021 году при поддержке правительств Тюменской области и ЯНАО. Первым участником отраслевой ассоциации стала компания «Газпромнефть-Ямал». Теперь кластер объединяет уже 110 предприятий из 19 регионов России с объемом выручки свыше двух триллионов рублей.

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