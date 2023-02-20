К Тюменскому нефтегазовому кластеру присоединился «Газпром ВНИИГАЗ»

«Газпром ВНИИГАЗ» работает уже 75 лет. За эти годы институт разработал десятки видов продукции для ТЭК, а также все техпроекты подземных хранилищ газа в СНГ и Восточной Европе. Институт гарантирует высокие стандарты инжиниринговых услуг и подготовки конструкторской и эксплуатационной документации.