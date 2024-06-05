Перекрыли полгорода! В Тюмени перекроют для проезда крупную развязку

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
О перекрытии участка дороги сообщили в ГУС по Тюменской области. Перекрывать будут полностью Съезд на Червишевской развязке из-за ремонта ограждений. При этом вестись работы на объекте будут круглосуточно, однако ночью движение будут перекрывать полностью, чтобы работу завершить быстрее.
Закрытой для движения дорога будет с 6 по 12 июня с 20:00 до 6 утра. После движение вновь будут открывать. При этом тем, кто будет проезжать здесь в это время рекомендуют обращать внимание на временные знаки, которые указывают путь к объезду.
Ранее сообщалось о перекрытии из-за ремонта улицы Профсоюзной.