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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

В Тюмени перекроют для проезда развязку на Червишевском тракте

Перекрыли полгорода! В Тюмени перекроют для проезда крупную развязку

5 июня 2024, 15:28
Фото: 1MI

В Тюмени перекроют для проезда развязку на Червишевском тракте

В Тюмени из-за ремонта на ограждений перекроют крупную городскую развязку. Делать это будут только по ночам.

О перекрытии участка дороги сообщили в ГУС по Тюменской области. Перекрывать будут полностью Съезд на Червишевской развязке из-за ремонта ограждений. При этом вестись работы на объекте будут круглосуточно, однако ночью движение будут перекрывать полностью, чтобы работу завершить быстрее.

Закрытой для движения дорога будет с 6 по 12 июня с 20:00 до 6 утра. После движение вновь будут открывать. При этом тем, кто будет проезжать здесь в это время рекомендуют обращать внимание на временные знаки, которые указывают путь к объезду.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Перекрытие дороги#Новости тюмени#Перекрытие
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