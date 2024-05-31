Из-за велосипедистов в Тюмени перекроют центральные улицы

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В этот день будут перекрыты участки центральных дорог:
— ул. 8 Марта на участке от ул. Советской до ул. Республики;
— ул. Водопроводная на участке от ул. Советской до ул. Республики;
— ул. Володарского на участке от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной;
— ул. Хохрякова на участке от ул. Первомайской до ул. 8 Марта.
Тюменских водителей попросили учитывать время проведения спортивного праздника и заранее выбирать пути объезда. Ограничения будут действовать с 08:00 до 16:00.
Ранее «Наш город» сообщал, что ущерб от аварии на Стреле, в которой чудом выжила тюменка, оценили в полмиллиона.