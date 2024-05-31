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Published Сегодня, 11:51

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Updated Сегодня, 11:53

Из-за велосипедистов в Тюмени перекроют центральные улицы

Из-за велосипедистов в Тюмени перекроют центральные улицы

31 мая 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени перекроют четыре улицы из-за традиционного велофестиваля. Он пройдет 12 июня, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В этот день будут перекрыты участки центральных дорог:

— ул. 8 Марта на участке от ул. Советской до ул. Республики;

— ул. Водопроводная на участке от ул. Советской до ул. Республики;

— ул. Володарского на участке от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной;

— ул. Хохрякова на участке от ул. Первомайской до ул. 8 Марта.

Фото: Администрация Тюмени

Тюменских водителей попросили учитывать время проведения спортивного праздника и заранее выбирать пути объезда. Ограничения будут действовать с 08:00 до 16:00.

Ранее «Наш город» сообщал, что ущерб от аварии на Стреле, в которой чудом выжила тюменка, оценили в полмиллиона.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Перекрытие дороги#Новости тюмени#Велосипед#Перекрытие
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