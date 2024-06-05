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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

В Тюмени перекроют участок у перекрестка улиц Профсоюзной и 50 лет Октября

«Весь город встанет!»: в Тюмени перекроют улицу Профсоюзную

5 июня 2024, 12:53
Фото: 1MI
В Тюмени перекроют участок у перекрестка улиц Профсоюзной и 50 лет Октября

В Тюмени перекроют участок у перекрестка улиц Профсоюзной и 50 лет Октября

Один из самых напряженных перекрестков в городе будет частично перекрыт на 4 дня. Из-за работ по реконструкции будет перекрыта улица Профсоюзная на участке у пересечения с улицей 50 лет Октября, об этом сообщают в администрации Тюмени.

На улице Профсоюзной с 21 по 25 июня будет проводится реконструкция теплового трубопровода, в связи с чем участок оживленной улицы будет перекрыт на участке у пересечения с улицей 50 лет Октября.

Зона перекрытия дороги.Зона перекрытия дороги.
Зона перекрытия дороги.
Фото: Администрация Тюмени

А потому перекресток будет функционировать лишь частично. Тюменцы уже предвкушают километровые пробки, которые выстроятся на этом участке, ведь указанный перекресток считается одним из наиболее проблемных в городе.

Десять улиц перекроют в Тюмени в середине июня. Схема
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что середина первого летнего месяца для тюменцев будет непростой из-за того, что будут перекрыты аж десять улиц. Делимся схемой объезда.

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