«Весь город встанет!»: в Тюмени перекроют улицу Профсоюзную

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
На улице Профсоюзной с 21 по 25 июня будет проводится реконструкция теплового трубопровода, в связи с чем участок оживленной улицы будет перекрыт на участке у пересечения с улицей 50 лет Октября.
А потому перекресток будет функционировать лишь частично. Тюменцы уже предвкушают километровые пробки, которые выстроятся на этом участке, ведь указанный перекресток считается одним из наиболее проблемных в городе.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что середина первого летнего месяца для тюменцев будет непростой из-за того, что будут перекрыты аж десять улиц. Делимся схемой объезда.