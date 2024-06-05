«Весь город встанет!»: в Тюмени перекроют улицу Профсоюзную

В Тюмени перекроют участок у перекрестка улиц Профсоюзной и 50 лет Октября

Один из самых напряженных перекрестков в городе будет частично перекрыт на 4 дня. Из-за работ по реконструкции будет перекрыта улица Профсоюзная на участке у пересечения с улицей 50 лет Октября, об этом сообщают в администрации Тюмени.