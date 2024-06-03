Китай хочет покупать у России газ по внутрироссийским ценам

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:21
По данным The Financial Times, китайская сторона заявила о неготовности приобретать большие объемы топлива, а также указала, что планируют покупать газ, поставляемый через «Силу Сибири 2», по цене, практически аналогичной внутренним ценам на топливо в России. К слову, в настоящее время Пекин покупает у России газ по стоимости существенно ниже, чем у других поставщиков, но при этом настаивает на дисконте.
Авторы публикации отмечают, что сделка по строительству газопровода существенно улучшила финансовой положение компании «Газпром», которая в 2023 году получила рекордный убыток в 600 миллиардов рублей.
Китай является одним из крупнейших покупателей российского газа. В 2023 году объем поставок природного газа из России в Китай увеличился за счет экспорту по трубопроводу «Сила Сибири». По данным Газпрома, экспорт по этому газопроводу составил около 22 миллиардов кубометров природного газа. Это свидетельствует о растущем спросе Китая на российский газ. К 2025 году. по прогнозам, объем экспорта по «Силе Сибири» достигнет 38 миллиардов кубометров в год, пишут «Новые Известия».
Ранее «Газпром» опроверг сообщения западных СМИ о том, что Китай затягивает возведение газопровода «Сила Сибири-2». Тогда Reuters и Financial Times сообщали, что КНР рассматривала Туркмению в качестве альтернативы поставок газа. Аналитики отмечали, что Пекин просто добивается наиболее выгодных для себя условий.
За последние 20 лет Китай значительно расширил источники импортируемых энергоресурсов. Сегодня поставки газа в Китай идут из России, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Также Китай расширяет свою инфраструктуру, включая китайско-мьянманский газопровод на юго-западе и кластер терминалов СПГ на своем юго-восточном побережье, что позволяет принимать газ из более чем 20 стран. В прошлом году основными поставщиками газа стали Катар и Австралия.
Запуск газопровода «Сила Сибири-2» станет инвестиционно затратным для Китая. Для соединения газопровода с основным центром потребления в экономическом районе Бохай, включающем Пекин, Тяньцзинь и три северные провинции, нужно будет проложить несколько сотен километров трубопровода. Однако в данном районе уже имеется сеть газопроводов. Вследствие конкуренции «Сила Сибири-2» столкнется с препятствиями.