Китай хочет покупать у России газ по внутрироссийским ценам

По данным The Financial Times, китайская сторона заявила о неготовности приобретать большие объемы топлива, а также указала, что планируют покупать газ, поставляемый через «Силу Сибири 2», по цене, практически аналогичной внутренним ценам на топливо в России. К слову, в настоящее время Пекин покупает у России газ по стоимости существенно ниже, чем у других поставщиков, но при этом настаивает на дисконте.