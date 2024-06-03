nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Китай хочет покупать у России газ по внутрироссийским ценам

Китай хочет покупать у России газ по внутрироссийским ценам

3 июня 2024, 07:19
Фото: 1MI
Заключение сделки между Москвой и Пекином по строительству газопровода «Сила Сибири 2» затормозилось из-за разногласий в вопросах ценовой политики и объемах покупаемого газа.

По данным The Financial Times, китайская сторона заявила о неготовности приобретать большие объемы топлива, а также указала, что планируют покупать газ, поставляемый через «Силу Сибири 2», по цене, практически аналогичной внутренним ценам на топливо в России. К слову, в настоящее время Пекин покупает у России газ по стоимости существенно ниже, чем у других поставщиков, но при этом настаивает на дисконте.

Авторы публикации отмечают, что сделка по строительству газопровода существенно улучшила финансовой положение компании «Газпром», которая в 2023 году получила рекордный убыток в 600 миллиардов рублей.

Роспотребнадзор назвал самые вшивые районы Тюменской области
Узнать подробнее

Китай является одним из крупнейших покупателей российского газа. В 2023 году объем поставок природного газа из России в Китай увеличился за счет экспорту по трубопроводу «Сила Сибири». По данным Газпрома, экспорт по этому газопроводу составил около 22 миллиардов кубометров природного газа. Это свидетельствует о растущем спросе Китая на российский газ. К 2025 году. по прогнозам, объем экспорта по «Силе Сибири» достигнет 38 миллиардов кубометров в год, пишут «Новые Известия».

Ранее «Газпром» опроверг сообщения западных СМИ о том, что Китай затягивает возведение газопровода «Сила Сибири-2». Тогда Reuters и Financial Times сообщали, что КНР рассматривала Туркмению в качестве альтернативы поставок газа. Аналитики отмечали, что Пекин просто добивается наиболее выгодных для себя условий.

Тюменская Тура за две недели обмелела почти на 1,5 метра
Узнать подробнее

За последние 20 лет Китай значительно расширил источники импортируемых энергоресурсов. Сегодня поставки газа в Китай идут из России, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Также Китай расширяет свою инфраструктуру, включая китайско-мьянманский газопровод на юго-западе и кластер терминалов СПГ на своем юго-восточном побережье, что позволяет принимать газ из более чем 20 стран. В прошлом году основными поставщиками газа стали Катар и Австралия.

Запуск газопровода «Сила Сибири-2» станет инвестиционно затратным для Китая. Для соединения газопровода с основным центром потребления в экономическом районе Бохай, включающем Пекин, Тяньцзинь и три северные провинции, нужно будет проложить несколько сотен километров трубопровода. Однако в данном районе уже имеется сеть газопроводов. Вследствие конкуренции «Сила Сибири-2» столкнется с препятствиями.

Читайте также:
Роспотребнадзор назвал самые вшивые районы Тюменской областиСколько денег остается в месяц после всех трат у тюменских семей?Пассажирский автобус попал в ДТП на тюменской «трассе смерти». Есть пострадавшие
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Газпром#Китай#Газопровод
Подпишитесь
Секреты Китая и Казахстана? Тюменская Тура начала стремительно мелеть
Сегодня, 06:38
Носят ошейники и хвосты: в Тюмени неизвестный создал орден детей-животных
Сегодня, 04:21
Из Китая по цене Италии. Как перед жарой изменились цены на кондиционеры в Тюмени
Сегодня, 08:06
Алкоголь в общественных местах и рост пенсий: какие изменения ждут тюменцев с июня
31 мая, 01:00
«Детский ор и рэп из Жигуля»: каково жить в одном из самых шумных районов Тюмени?
Сегодня, 07:45
Тюменские власти наконец определились с выплатами пострадавшим от паводка
31 мая, 14:52
"