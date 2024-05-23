Паводок приближается к критической точке, а под Тюменью в ДТП погиб участник СВО

Вода в тюменских реках Вагай, Тобол и Иртыш прибыла за последние сутки на 5-10 сантиметров. В Вагае уровень увеличился на 7 сантиметров — до отметки 806 сантиметров выше нуля поста. В Иртыше в районе Тобольска вода прибыла на 10 сантиметров — до отметки 724 сантиметра (критической является отметка 853 сантиметра), в Увате уровень поднялся на 5 сантиметров — до 11 метров (критическая отметка 12,85 метра).