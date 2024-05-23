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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Паводок приближается к критической точке, а под Тюменью в ДТП погиб участник СВО

Паводок приближается к критической точке, а под Тюменью в ДТП погиб участник СВО

23 мая 2024, 14:03
Фото: 1MI
Дайджест событий за 23 мая в Тюменской области
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Паводок приближается к критической отметке

Вода в тюменских реках Вагай, Тобол и Иртыш прибыла за последние сутки на 5-10 сантиметров. В Вагае уровень увеличился на 7 сантиметров — до отметки 806 сантиметров выше нуля поста. В Иртыше в районе Тобольска вода прибыла на 10 сантиметров — до отметки 724 сантиметра (критической является отметка 853 сантиметра), в Увате уровень поднялся на 5 сантиметров — до 11 метров (критическая отметка 12,85 метра).

Больше всего от паводка в данный момент страдают Вагайский и Тобольский район. Людей из деревень эвакуируют. Уровень воды падает только в районе города Ишим.

Все ближе к критической отметке: уровень Иртыша вырос еще на 10 см
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Концерту быть

Стала известна новая дата отмененного концерта певицы Zivert в Тюмени. Несколько месяцев назад артистка заявила, что временно уходит со сцены. Причиной тому стали проблемы со здоровьем. В Тюмени она должна была выступить 29 апреля, но концерт отменили.

Теперь выступление звезды состоится 15 сентября в спорткомплексе «Центральный».

Новую дату отмененного концерта певицы Zivert назначили в Тюмени
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Смерть участника СВО на трассе

Участник специальной военной операции, 29-летний житель Ильяр Бикбаев погиб в жуткой аварии, произошедшей 21 мая на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

Напомним, в Ярковском районе водитель автомобиля Mazda 6 съехал в кювет, врезался в столб и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По предварительным данным, он уснул за рулем.

Как выяснилось, водителем оказался участник спецоперации. Об этом сообщили родные бойца.

Участник спецоперации погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Он ехал к родным
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Мигранты — иноагенты?

Диаспоры Тюменской области могут пополнить реестр иноагентов. Запретить иностранное финансирование этнических объединений внутри России предложил депутат Государственной Думы. Инициативу с угрозой включения в список иноагентов озвучил зампредседателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

По мнению Матвеева, необходимо обязать все национально-этнические автономии перерегистрироваться в национально-культурные объединения. Те автономии, которые это не сделают, ликвидируют.

Таким образом, по словам депутата ГД, останутся лишь национально-культурные объединения, занимающиеся исключительно сферой национальной культуры, языка, народных промыслов.

Диаспоры под запретом: национальные объединения в Тюмени могут стать иноагентами
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Пробка из-за утят

В Тюмени образовалась пробка. Один из водителей вышел из машины и остановил поток в своей полосе. Следом движение встало и на соседней полосе.

Это произошло из-за утки с утятами, которые переходили дорогу. Автомобилисты похвалили тюменца за такое решение и были рады постоять в пробке по такому «милому» поводу.

«Спонсоры пробки»: из-за утки с утятами на тюменской объездной образовался затор
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#Нигина Азамова#Общество#Происшествия#ГИБДД#Итоги дня#Мигранты#Аварии#Потоп#Паводок#Итоги
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