Паводок приближается к критической точке, а под Тюменью в ДТП погиб участник СВО

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Вода в тюменских реках Вагай, Тобол и Иртыш прибыла за последние сутки на 5-10 сантиметров. В Вагае уровень увеличился на 7 сантиметров — до отметки 806 сантиметров выше нуля поста. В Иртыше в районе Тобольска вода прибыла на 10 сантиметров — до отметки 724 сантиметра (критической является отметка 853 сантиметра), в Увате уровень поднялся на 5 сантиметров — до 11 метров (критическая отметка 12,85 метра).
Больше всего от паводка в данный момент страдают Вагайский и Тобольский район. Людей из деревень эвакуируют. Уровень воды падает только в районе города Ишим.
Стала известна новая дата отмененного концерта певицы Zivert в Тюмени. Несколько месяцев назад артистка заявила, что временно уходит со сцены. Причиной тому стали проблемы со здоровьем. В Тюмени она должна была выступить 29 апреля, но концерт отменили.
Теперь выступление звезды состоится 15 сентября в спорткомплексе «Центральный».
Участник специальной военной операции, 29-летний житель Ильяр Бикбаев погиб в жуткой аварии, произошедшей 21 мая на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.
Напомним, в Ярковском районе водитель автомобиля Mazda 6 съехал в кювет, врезался в столб и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По предварительным данным, он уснул за рулем.
Как выяснилось, водителем оказался участник спецоперации. Об этом сообщили родные бойца.
Диаспоры Тюменской области могут пополнить реестр иноагентов. Запретить иностранное финансирование этнических объединений внутри России предложил депутат Государственной Думы. Инициативу с угрозой включения в список иноагентов озвучил зампредседателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
По мнению Матвеева, необходимо обязать все национально-этнические автономии перерегистрироваться в национально-культурные объединения. Те автономии, которые это не сделают, ликвидируют.
Таким образом, по словам депутата ГД, останутся лишь национально-культурные объединения, занимающиеся исключительно сферой национальной культуры, языка, народных промыслов.
В Тюмени образовалась пробка. Один из водителей вышел из машины и остановил поток в своей полосе. Следом движение встало и на соседней полосе.
Это произошло из-за утки с утятами, которые переходили дорогу. Автомобилисты похвалили тюменца за такое решение и были рады постоять в пробке по такому «милому» поводу.