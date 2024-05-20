Шокирующие кадры прорыва дамбы в Вагайском районе попали на видео

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
О прорыве насыпных сооружений стало известно сегодня, 20 мая, примерно в 16 часов. Очевидцы поделились кадрами подтопления и последствий большой воды населенном пункте.
«Прорыв дамбы в Вагайском районе. За два часа затопило деревню Второсалинская», — комментируют местные жители.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Дубровинском сельском поселении в зону вероятного подтопления попадают деревни Супринская, Араксул, Луговая, Ренчики, Елань-Яр, Катангуй и Шапошникова. В Супринской уже эвакуированы все жители, сотрудники полиции там круглосуточно несут дежурство.
Кроме того, в сети оказались кадры с заборами из сел Тюменской и Курганской областей, которые увешаны трупами животных. Они не смогли спастись от наводнения.