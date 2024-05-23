До критической отметки осталось меньше 1,5 метра: уровень Иртыша вырос еще на 10 см

В Иртыше в районе Тобольска вода прибыла на 10 сантиметров — до отметки 724 сантиметра (критической является отметка 853 сантиметра), в Увате уровень поднялся на 5 сантиметров — до 11 метров (критическая отметка 12,85 метра), в селе Демьянское уровень Иртыша повысился на 7 сантиметров до 904 сантиметров при критической отметка 10,64 метра.