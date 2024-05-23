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Уровень воды в Иртыше в районе Тобольска поднялся еще на 10 сантиметров

До критической отметки осталось меньше 1,5 метра: уровень Иртыша вырос еще на 10 см

23 мая 2024, 03:46
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень воды в Иртыше в районе Тобольска поднялся еще на 10 сантиметров

Вода в тюменских реках Вагай, Тобол и Иртыш прибыла за последние сутки на 5-10 сантиметров. В Вагае уровень увеличился на 7 сантиметров — до отметки 806 сантиметров выше нуля поста.

В Тоболе в районе Иевлево уровень поднялся на 8 сантиметров — до 737 сантиметров. В Упорово уровень Тобола снизился на 9 сантиметров — до 787 сантиметров выше нулевой отметки, в Ялуторовске — на 5 сантиметров, до 723 сантиметров выше нуля поста.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Иртыше в районе Тобольска вода прибыла на 10 сантиметров — до отметки 724 сантиметра (критической является отметка 853 сантиметра), в Увате уровень поднялся на 5 сантиметров — до 11 метров (критическая отметка 12,85 метра), в селе Демьянское уровень Иртыша повысился на 7 сантиметров до 904 сантиметров при критической отметка 10,64 метра.

В реке Ишим вода продолжает убывать За последние 24 часа уровень в районе села Ильинка снизился на 1 сантиметр — до 774 сантиметров, в районе города Ишим опустился на 8 сантиметров (836 сантиметров), в районе села Абатское — на 6 сантиметров (10,70 метра), в районе Викулово — на 7 сантиметров (10,70 метра).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе в зону паводка могут попасть 27 населенных пунктов. В настоящее время там ведутся работы по подготовке к большой воде.

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