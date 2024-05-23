Диаспоры под запретом: национальные объединения в Тюмени могут стать иноагентами

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
О том, какими могут быть последствия в случае одобрения данной инициативы, разбирались «Новые Известия».
По мнению Матвеева, необходимо обязать все национально-этнические автономии перерегистрироваться в национально-культурные объединения. Те автономии, которые это не сделают, ликвидируют.
Таким образом, по словам депутата ГД, останутся лишь национально-культурные объединения, занимающиеся исключительно сферой национальной культуры, языка, народных промыслов.
«Никакого содействия мигрантам, никакой экономической деятельности, никакого влияния на органы государственной власти и местного самоуправления», — пояснил Матвеев.
То есть, в случае внедрения в жизнь данной инициативы, реестр иноагентов в России могут пополнить национальные диаспоры. К слову, только на территории Тюменской области работают десятки автономий и диаспор, в числе которых автономия немцев, ассоциация молдаван, азербайджанская диаспора, таджикская диаспора и другие.
По словам Матвеева, из уставов следует исключить дискриминацию национального большинства и указание на принадлежность к национальному меньшинству. Господдержку необходимо в первую очередь оказывать межнациональным объединениям, а также организациям этнических общностей, которые имеют в России республики, автономные края и области.
«В случае взаимодействия объединений, относящихся к этническим общностям, имеющим за рубежом России свои государства с иностранными гражданами и организациями, — отнесение таковых к иностранным агентам», — пояснил депутат.
Также предлагается ввести ограничения на работу диаспор — объединения должны заниматься исключительно вопросами языка и культуры и не должны смешиваться в деятельность органов власти и самоуправления.
По словам руководителя таджикской диаспоры «Вахдат» в Югре Файзуло Аминова, предложенная депутатом Госдумы инициатива может пагубно сказаться на судьбах нескольких тысяч людей. Кроме того, привести к увеличению числа нарушений закона в России.
«Вахдат», в частности, не только принимает участие в общественной жизни, но и оказывает юридическую помощь землякам.
«Ежегодно к нам обращаются до 10 тысяч человек. У нас есть свой юрист, мы консультируем людей по вопросам миграционного, пенсионного законодательства и другим. Кому-то надо обращаться в консульство, оформлять документы. Мы подсказываем, как правильно это сделать. Если нас объявят „иноагентами“, мы ничего этого делать не сможем. Нам придется закрываться. Да и всем общественным организациям тоже. А это значит, что людям некуда будет обращаться. Оставшись без информационной помощи, без консультативной поддержки, они будут совершать правонарушения», — пояснил Файзуло Аминов.
Председатель региональных национальных автономий считают, что выступление Матвеева — провокация. Их аргументы: Россия — многонациональная страна. И члены диаспор с российским паспортом — такие же граждане РФ, как и депутат Матвеев. Их отличает только то, что они сохраняют свою культуру, историю, язык, так как имеют на это право.
Прекращения работы диаспор и закрытие национальных школ приведет к хаосу. Представители диаспор утверждают, что как НКО они на регулярной основе подают документы в Минюст, где отчитываются о своей работе и о финансировании. Кстати, на фоне последних событий в стране, многие объединения отказываются от иностранной помощи из-за угрозы попадания в реестр иноагентов.
Глава Федеральной национально-культурной автономии татар в Казани, первый зампред комитета по делам национальностей Госдумы, Ильдар Гильмутдинов комментируя инициативу Матвеева, подчеркнул, что не следует «смешивать» мигрантов и граждан России.
«Темой межнациональных отношений должны заниматься те, кто знает законодательство и разбирается в вопросах нацполитики. Когда ты путаешь диаспоры, мигрантов, объединения, автономии, получается, что граждане нашей страны других национальностей, которые хотят сохранять свой язык, традиции, культуру, становятся чуть ли не преступниками. Это не очень хорошо, мягко говоря», — отметил Гильмутдинов.
И добавил, что внимание следует уделять не нацобъединениям работающим в России на законных основаниях, а незарегистрированным организациям. А последних в России насчитывается сотни.