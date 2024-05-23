Диаспоры под запретом: национальные объединения в Тюмени могут стать иноагентами

Председатель региональных национальных автономий считают, что выступление Матвеева — провокация. Их аргументы: Россия — многонациональная страна. И члены диаспор с российским паспортом — такие же граждане РФ, как и депутат Матвеев. Их отличает только то, что они сохраняют свою культуру, историю, язык, так как имеют на это право.