nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Тюменские врачи спасли девочку, которая выпила химикат

В Тюмени 10-летней девочке спасли жизнь после выпитой химической жидкости

17 мая 2024, 13:04
Фото: 1MI

Тюменские врачи спасли девочку, которая выпила химикат

Врачи областной клинической больницы №2 спасли жизнь 10-летней жительнице Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.
Сюжет
Дети

Как стало известно, девочка по ошибке выпила химикаты. Из-за этого у не сильно пострадал пищевод, она не могла самостоятельно принимать пищу.

«В данном случае химическое отравление привело к поражению пищевода и воспалению. В связи с чем, он начал рубцеваться и возникла непроходимость, которая мешала маленькой пациентке глотать и питаться естественным путем», — уточнил заведующий первым детским хирургическим отделением ОКБ №2 Михаил Аксельров.

Врачи провели экстренную операцию. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Читайте также:
48-летняя водитель на Kia врезалась в колонну детей-спортсменов в ТюмениДети из семей, пострадавших от паводка, отдохнут в тюменском лагереНе первый случай: Бастрыкин заинтересовался ЧП с воротами, упавшими на ребенка
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Дети#Новости тюмени#Здоровье
Подпишитесь
Еще 10 сантиметров за сутки: уровень воды в Иртыше снова поднялся
Сегодня, 03:52
В Москве запретили строить квартиры-студии. Ждет ли это Тюмень?
Сегодня, 10:04
Найти трудно, но реально: в Тюмени начали продавать черешню
Сегодня, 04:45
«Ночь музеев-2024»: куда сходить в Тюмени 18 мая?
Вчера, 03:00
Что сколько стоило в СССР? Вспоминаем и умиляемся
Сегодня, 09:16
«Затопило за десять минут»: в Вагайском районе экстренно эвакуируют жителей. ВИДЕО
Вчера, 12:34
"