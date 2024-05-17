В Тюмени 10-летней девочке спасли жизнь после выпитой химической жидкости

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Как стало известно, девочка по ошибке выпила химикаты. Из-за этого у не сильно пострадал пищевод, она не могла самостоятельно принимать пищу.
«В данном случае химическое отравление привело к поражению пищевода и воспалению. В связи с чем, он начал рубцеваться и возникла непроходимость, которая мешала маленькой пациентке глотать и питаться естественным путем», — уточнил заведующий первым детским хирургическим отделением ОКБ №2 Михаил Аксельров.
Врачи провели экстренную операцию. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.