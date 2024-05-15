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Published Сегодня, 14:21

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5 семейных турпутевок и сотни призов: «Пятерочка» запустила масштабный розыгрыш

5 семейных турпутевок и сотни призов: «Пятерочка» запустила масштабный розыгрыш

15 мая 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney
Реклама. ООО «Агроторг» . erid: LjN8KLVCZ
Торговая сеть «Пятерочка» совместно с благотворительным фондом X5 Group «Выручаем» запустили акцию «Все лучшее детям». С 13 мая по 9 июня 2024 года за совершенную покупку гости магазинов смогут принять участие в розыгрыше 5 турпутевок общей стоимостью 1,5 млн рублей, а также сотен других призов.

На море всей семьей

Запущенная в преддверии лета акция дает возможность посетителям «Пятерочки» провести незабываемый семейных отпуск за счет торговой сети. Варианты туристических маршрутов самые разные: путешествие на море, в горы или культурно-историческое исследование достопримечательностей в известных городах России и за ее пределами. Общая сумма пяти путевок, участвующих в розыгрыше, составит 1,5 миллиона рублей.

Как стать участником розыгрыша?

Для того, чтобы принять участие в акции необходимо приобрести любой товар, зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru. Важно накопить за неделю минимум 600 рублей. Чем выше сумма, тем выше ценность потенциального приза. При выполнении этих условий клиенты сети автоматически становятся участниками еженедельного розыгрыша:

  • Сертификатов в магазины игрушек,
  • Электроники для детей и подростков,
  • Велосипедов, самокатов и скейтбордов.

Отметим, за вступление в Детский клуб будет разыгран 1 миллион бонусных баллов X5 Клуба. Сумму разделят пропорционально среди 40 победителей. При покупке товаров-партнеров появится возможность выиграть дополнительные подарки. Розыгрыш главного приза — 5 туристических поездок — проведут по итогам акции.

Поможем детям вместе

«Пятерочка» особое внимание уделяет социальным инициативам. На протяжении многих лет ритейлер сотрудничает с некоммерческими и профильными организациями. Адресную помощь систематически получают тысячи нуждающихся. Акция «Все лучшее детям» не стала исключением. Благодаря ей поддержку получат малообеспеченные родители и их малыши.

Внести свой вклад могут и клиенты торговой сети. Один рубль с любого чека из магазинов или приложения «Пятерочка Доставка» будет направлен в благотворительный фонд «Выручаем» для закупки продуктов питания и средств гигиены.

Призы за творчество

Для творческих участников, любящих рисовать, делать необычные фотографии и создавать кулинарные шедевры «Пятерочка» подготовила три отдельных конкурса. Творческие конкурсы будут проходить на сайте акции и в социальных сетях.

  1. Конкурс рисунков. Юные гости сети могут нарисовать любимую «Пятерочку» или даже «Пятерочку» будущего.
  2. Фотоконкурс. Желающим принять участие предстоит сделать оригинальное фото в магазине со своим любимым продуктом. Далее разместить его под постом акции в официальной группе ВКонтакте.
  3. Конкурс рецептов. Для истинных кулинаров задача не будет сложной. Необходимо предложить рецепт блюда для детей на сайте Food.ru.

В каждом из конкурсов сеть подготовила не менее значимые призы: бытовая техника для кухни, сертификаты в «Пятерочку» и магазины косметики, спорттоваров и игрушек, а также наборы для творчества. Подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте https://actions.5ka.ru/.

#Анастасия Имамахметова#Тюмень#Тюменская область#Рецепты#Акция#Магазин "Пятерочка"#Благотворительность#Путешествия#Розыгрыш#Призы
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