5 семейных турпутевок и сотни призов: «Пятерочка» запустила масштабный розыгрыш

В каждом из конкурсов сеть подготовила не менее значимые призы: бытовая техника для кухни, сертификаты в «Пятерочку» и магазины косметики, спорттоваров и игрушек, а также наборы для творчества. Подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте https://actions.5ka.ru/.