5 семейных турпутевок и сотни призов: «Пятерочка» запустила масштабный розыгрыш

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Запущенная в преддверии лета акция дает возможность посетителям «Пятерочки» провести незабываемый семейных отпуск за счет торговой сети. Варианты туристических маршрутов самые разные: путешествие на море, в горы или культурно-историческое исследование достопримечательностей в известных городах России и за ее пределами. Общая сумма пяти путевок, участвующих в розыгрыше, составит 1,5 миллиона рублей.
Для того, чтобы принять участие в акции необходимо приобрести любой товар, зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru. Важно накопить за неделю минимум 600 рублей. Чем выше сумма, тем выше ценность потенциального приза. При выполнении этих условий клиенты сети автоматически становятся участниками еженедельного розыгрыша:
Отметим, за вступление в Детский клуб будет разыгран 1 миллион бонусных баллов X5 Клуба. Сумму разделят пропорционально среди 40 победителей. При покупке товаров-партнеров появится возможность выиграть дополнительные подарки. Розыгрыш главного приза — 5 туристических поездок — проведут по итогам акции.
«Пятерочка» особое внимание уделяет социальным инициативам. На протяжении многих лет ритейлер сотрудничает с некоммерческими и профильными организациями. Адресную помощь систематически получают тысячи нуждающихся. Акция «Все лучшее детям» не стала исключением. Благодаря ей поддержку получат малообеспеченные родители и их малыши.
Внести свой вклад могут и клиенты торговой сети. Один рубль с любого чека из магазинов или приложения «Пятерочка Доставка» будет направлен в благотворительный фонд «Выручаем» для закупки продуктов питания и средств гигиены.
Для творческих участников, любящих рисовать, делать необычные фотографии и создавать кулинарные шедевры «Пятерочка» подготовила три отдельных конкурса. Творческие конкурсы будут проходить на сайте акции и в социальных сетях.
В каждом из конкурсов сеть подготовила не менее значимые призы: бытовая техника для кухни, сертификаты в «Пятерочку» и магазины косметики, спорттоваров и игрушек, а также наборы для творчества. Подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте https://actions.5ka.ru/.