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В Тюмени вынесли приговор клептоману за серию краж

В Тюмени вынесли приговор клептоману за серию краж

13 мая 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney
Центральный районный суд Тюмени вынес приговор ранее многократно судимому 27-летнему Сергею Будылдину. Мужчина совершил серию краж.
Сюжет
Суд

Как стало известно из материалов дела, молодой человек уже был ранее судим за кражи, но не сделал выводов.

В сентябре 2023 года он похитил телефон у незнакомца на улице. В сетевых магазинах он совершил пять краж. Воровал он шампуни, алкоголь, сыры, колбасы, шоколад.

Мужчину отследили по камерам видеонаблюдения и задержали. От его рук пострадавшие получили ущерб в 38 тысяч рублей.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на два года.

Ранее «Наш город» писал, что пропавшего подростка нашли в Тюмени в компьютерном клубе.

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#Нигина Азамова#Общество#Тюмень#Суд#Приговор#Воровство
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