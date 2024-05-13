В Тюмени вынесли приговор клептоману за серию краж

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Как стало известно из материалов дела, молодой человек уже был ранее судим за кражи, но не сделал выводов.
В сентябре 2023 года он похитил телефон у незнакомца на улице. В сетевых магазинах он совершил пять краж. Воровал он шампуни, алкоголь, сыры, колбасы, шоколад.
Мужчину отследили по камерам видеонаблюдения и задержали. От его рук пострадавшие получили ущерб в 38 тысяч рублей.
Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на два года.
Ранее «Наш город» писал, что пропавшего подростка нашли в Тюмени в компьютерном клубе.