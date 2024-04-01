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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В Тюмени начали орудовать туристические мошенники

1 апреля 2024, 13:07

В Тюмени начали замечать туристических мошенников

Предлагают аферисты «небольшой заработок»

Перед началом туристического сезона в Тюмени появился новый вид мошенничества: аферисты представляются жертвам туристическими агентами. Об этом сообщает интернет-портал «Тюменская линия».

Схема заключается в следующем: под видом агента злоумышленники звонят клиенту и предлагают ему подзаработать в качестве «тайного покупателя». В обязанности входит оставлять отзывы на отели или авиакомпании якобы для привлечения новых клиентов.

После этого потерпевших подключают к онлайн-встрече и всяческими махинациями просят передать личные данные: банковские счета, номера карт, кредитную историю. После того, как жертва сделает все по инструкции, общение прекращается.

Как сообщают представители банков, такие схемы максимально актуальны к середине весны-началу лета. Кроме того, подобные мошенники могут оставлять вакансии на сайтах, работая по той же схеме. Поэтому всех граждан предупреждают: ни в коем случае не взаимодействовать с теми, кто при предложении работы просит кредитные данные или просит что-либо купить. В таком случае нужно сразу прерывать общение.

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