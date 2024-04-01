В Тюмени начали орудовать туристические мошенники

Как сообщают представители банков, такие схемы максимально актуальны к середине весны-началу лета. Кроме того, подобные мошенники могут оставлять вакансии на сайтах, работая по той же схеме. Поэтому всех граждан предупреждают: ни в коем случае не взаимодействовать с теми, кто при предложении работы просит кредитные данные или просит что-либо купить. В таком случае нужно сразу прерывать общение.