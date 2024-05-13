Есть погибшие: в ЛНР подшефный Тюмени Краснодон попал под мощный обстрел

В ЛНР подшефный Тюмени Краснодон попал под мощный обстрел

Сегодня под обстрелом оказалась Луганская Народная Республика и подшефный Тюменской области город Краснодон. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Тюменской области Александр Моор.