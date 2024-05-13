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В ЛНР подшефный Тюмени Краснодон попал под мощный обстрел

Есть погибшие: в ЛНР подшефный Тюмени Краснодон попал под мощный обстрел

13 мая 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney

В ЛНР подшефный Тюмени Краснодон попал под мощный обстрел

Сегодня под обстрелом оказалась Луганская Народная Республика и подшефный Тюменской области город Краснодон. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Тюменской области Александр Моор.

Отмечается, что основной удар пришелся на промзону, оттуда эвакуировали людей. На месте взрыва начался пожар.

Часть ракеты упала на детскую площадку, которая была пуста.

На дистанционное обучение из-за обстрела в Краснодоне перевели детские сады, школы и колледжи.

Александр Моор выразил соболезнования родным и близким пострадавших.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области стартовали военные сборы.

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