Есть погибшие: в ЛНР подшефный Тюмени Краснодон попал под мощный обстрел

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Отмечается, что основной удар пришелся на промзону, оттуда эвакуировали людей. На месте взрыва начался пожар.
Часть ракеты упала на детскую площадку, которая была пуста.
На дистанционное обучение из-за обстрела в Краснодоне перевели детские сады, школы и колледжи.
Александр Моор выразил соболезнования родным и близким пострадавших.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области стартовали военные сборы.