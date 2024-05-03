Тюменский кубик Рубика: бегом от головоломки по маршруту #Кудабежать

Обегаем вокруг автомобиля и направляемся в сторону сквера Депутатов. Это один из самых крупных скверов Тюмени и настоящий зеленый оазис. Здесь все утопает в зелени, бегать здесь по специальным дорожкам одно удовольствие. Если не устали после пробежки, можно пересесть на велосипед. В сквере есть специальные велодорожки. Сможете доехать до визитной карточки этого места — Благовещенского храма, а затем завершить маршрут.