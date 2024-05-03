Тюменский кубик Рубика: бегом от головоломки по маршруту #Кудабежать

Posted 3 мая, 12:20
Published 3 мая, 12:20
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Стартуем от внушительной 3-метровой инсталляции, посвященной головоломке. Идею создания необычного арт-объекта ко дню города подсказали молодые спидкуберы, которые собирают кубик Рубика за считанные секунды. Инсталляцию установили у тюменского технопарка, как символ технологичности и стремительного развития города. Причем это не разовая акция. Конструкция отличается прочностью и долговечностью, в холодное время года ее красиво подсвечивают, как новогоднюю елку.
От кубика Рубика мчим к пожарному автомобилю АЦ-40. Такой спешит на помощь, если вдруг случился пожар. Макет машины специалисты пожарно-технической службы собрали из непригодных деталей, но внешне это точная копия действующего транспортного средства. Его установили в честь 20-летия пожарной службы Тюмени.
Обегаем вокруг автомобиля и направляемся в сторону сквера Депутатов. Это один из самых крупных скверов Тюмени и настоящий зеленый оазис. Здесь все утопает в зелени, бегать здесь по специальным дорожкам одно удовольствие. Если не устали после пробежки, можно пересесть на велосипед. В сквере есть специальные велодорожки. Сможете доехать до визитной карточки этого места — Благовещенского храма, а затем завершить маршрут.