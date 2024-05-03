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Posted 3 мая, 12:20

Published 3 мая, 12:20

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Тюменский кубик Рубика: бегом от головоломки по маршруту #Кудабежать

Тюменский кубик Рубика: бегом от головоломки по маршруту #Кудабежать

3 мая 2024, 12:20. Обновлено в 12:27
Фото: 1MI
Тюменский кубик Рубика: бегом от головоломки по маршруту #Кудабежать
Если задачи на логику не ваше, бегите от них… по маршруту «Кубик Рубика» в Тюмени.

Стартуем от внушительной 3-метровой инсталляции, посвященной головоломке. Идею создания необычного арт-объекта ко дню города подсказали молодые спидкуберы, которые собирают кубик Рубика за считанные секунды. Инсталляцию установили у тюменского технопарка, как символ технологичности и стремительного развития города. Причем это не разовая акция. Конструкция отличается прочностью и долговечностью, в холодное время года ее красиво подсвечивают, как новогоднюю елку.

Арт-объект кубик РубикаАрт-объект кубик Рубика
Арт-объект кубик РубикаАрт-объект кубик Рубика
Арт-объект кубик Рубика
Фото: 1MI

От кубика Рубика мчим к пожарному автомобилю АЦ-40. Такой спешит на помощь, если вдруг случился пожар. Макет машины специалисты пожарно-технической службы собрали из непригодных деталей, но внешне это точная копия действующего транспортного средства. Его установили в честь 20-летия пожарной службы Тюмени.

Пожарный автомобиль АЦ-40Пожарный автомобиль АЦ-40
Пожарный автомобиль АЦ-40
Фото: 1MI

Обегаем вокруг автомобиля и направляемся в сторону сквера Депутатов. Это один из самых крупных скверов Тюмени и настоящий зеленый оазис. Здесь все утопает в зелени, бегать здесь по специальным дорожкам одно удовольствие. Если не устали после пробежки, можно пересесть на велосипед. В сквере есть специальные велодорожки. Сможете доехать до визитной карточки этого места — Благовещенского храма, а затем завершить маршрут.

Сквер ДепутатовСквер Депутатов
Благовещенский храмБлаговещенский храм
Сквер Депутатов
Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 2,16 км
  • Время: 26 минут в среднем темпе
  • Сложность: для любителей умеренных нагрузок
#Эмилия Шпилева#Видео#Тюмень#Памятник#Парк#Достопримечательности#Храм#Кубик Рубика
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