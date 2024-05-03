nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Из-за запрета властей в Тюмени вырос спрос на самогон

Из-за запрета властей тюменцы массово скупают самогон

3 мая 2024, 04:05
Фото: 1MI

Из-за запрета властей в Тюмени вырос спрос на самогон

Жители Тюмени закупаются любым алкоголем домашнего производства — крепкими напитками и настойками. Их не пугают даже цены, которые самогонщики завышают из-за повышенного спроса.

Из-за запрета на продажу алкоголя в праздничные дни жители Тюмени массово скупают самогон. Ограничения действовали 1 мая, а также будут действовать 9 мая.

«1 мая у многих тюменских самогонщиков буквально скупили весь товар: крепкий алкоголь „домашнего производства“ и настойки. На фоне ажиотажа многие частники подняли цены на свой товар. В некоторых случаях стоимость литра алкогольной продукции доходила до 1400 рублей», — рассказал Ura.ru анонимный собеседник.
Готовимся к Пасхе: где в Тюмени продают самые дешевые яйца?
Узнать подробнее

Он добавил, что самогонщики продают свою продукцию только хорошо знакомым людям.

Ранее «Наш город» писал, что с мая в магазинах Тюмени подорожают вина. Заметнее всего рост цен скажется на винах из бюджетного сегмента.

Читайте также:
Вода в реке Ишим поднялась за сутки на десятки сантиметровЦены на авиабилеты из Тюмени в преддверии лета могут вырасти на 10-15%Авиакомпания NordStar запустила рейс по маршруту Норильск — Тюмень — Самара
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Алкоголь#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Запреты#Праздники#Продажа алкоголя#Самогон#Майские праздники
Подпишитесь
«Это только начало»: экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными
Вчера, 05:34
Очередной рекорд: уровень воды в Ишиме установил новый исторический максимум
Вчера, 03:49
«Самолет полетит без Вас»: пассажира рейса до Тюмени не пустили в самолет
Вчера, 05:43
Готовимся к Пасхе: где в Тюмени продают самые дешевые яйца?
Вчера, 08:14
«Мечтал увидеть весну и жизнь»: северянин рассказал о причинах переезда в Тюмень
Вчера, 10:18
«Москвич»: Причин для банкротства завода нет
Вчера, 07:24
"