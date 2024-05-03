Из-за запрета властей тюменцы массово скупают самогон

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Из-за запрета на продажу алкоголя в праздничные дни жители Тюмени массово скупают самогон. Ограничения действовали 1 мая, а также будут действовать 9 мая.
«1 мая у многих тюменских самогонщиков буквально скупили весь товар: крепкий алкоголь „домашнего производства“ и настойки. На фоне ажиотажа многие частники подняли цены на свой товар. В некоторых случаях стоимость литра алкогольной продукции доходила до 1400 рублей», — рассказал Ura.ru анонимный собеседник.
Он добавил, что самогонщики продают свою продукцию только хорошо знакомым людям.
Ранее «Наш город» писал, что с мая в магазинах Тюмени подорожают вина. Заметнее всего рост цен скажется на винах из бюджетного сегмента.