МТС запустила благотворительную программу помощи пострадавшим от паводков тюменцев

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Перевести накопленный кешбэк как целевое пожертвование для пострадавших от чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями, может абонент любого оператора связи. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении МТС Cashback и в разделе «Потратить» выбрать направление «Благотворительность» — «Помощь пострадавшим от наводнения». Единовременно можно перевести до двух тысяч рублей кешбэка. Для контроля благотворитель сможет подключить СМС-оповещение о том, сколько средств всего было собрано и на что они были потрачены. Стратегическим партнером МТС в реализации программы выступает благотворительный фонд «Система», который будет оказывать поддержку НКО, реализующим адресные и целевые программы помощи пострадавшим и ликвидации последствий паводка.
В этом году Тюменская область стала одним из регионов, столкнувшихся с наибольшими последствиями весеннего паводка. Ситуация до сих пор остается напряженной, вода в Ишиме по-прежнему прибывает, ведется эвакуация жителей Абатского района.
МТС не могла остаться в стороне. В Тюмени мы оказали поддержку добровольцам, которые участвуют в борьбе с паводком, помогли закупить необходимое оборудование — лодки, моторные двигатели, спасательные средства и многое другое. При этом мы понимаем, что внести свой вклад в стабилизацию ситуации и помочь пострадавшим хотят многие жители страны, в том числе те, кто находится далеко и не имеет возможности лично помочь волонтерам. Поэтому в рамках благотворительного проекта МТС «Нас Касается» мы запустили опцию перевода кешбэка на помощь пострадавшим от паводка. Уверена, это станет востребованным инструментом помощи у неравнодушных людей и поможет собрать дополнительные ресурсы для тюменцев, — отметила директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
В рамках комплексного проекта помощи пострадавшим от наводнения МТС также закупила комплекты оборудования для проведения спасательных работ в Оренбургской и Курганской областях в период паводка.
Отметим, возможность жертвовать МТС Cashback на помощь пострадавшим от наводнения реализована в рамках социального проекта МТС «Нас Касается» — специальной онлайн-платформы, которая помогает развитию системной благотворительности в стране при помощи возможностей программы МТС Cashback. Узнать подробную информацию о фондах, которые поддерживает проект, изучить дополнительные материалы можно на платформе МТС «Нас Касается».