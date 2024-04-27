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МТС запустила благотворительную программу помощи пострадавшим от паводков тюменцев

МТС запустила благотворительную программу помощи пострадавшим от паводков тюменцев

27 апреля 2024, 10:38
Фото: 1MI
Цифровая экосистема МТС запустила комплексный проект по помощи россиянам, пострадавшим от паводка в Тюменской области и других регионах России. Пользователи программы МТС Cashback смогут направить свой накопленный кешбэк на целевую помощь пострадавшим от наводнения.

Перевести накопленный кешбэк как целевое пожертвование для пострадавших от чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями, может абонент любого оператора связи. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении МТС Cashback и в разделе «Потратить» выбрать направление «Благотворительность» — «Помощь пострадавшим от наводнения». Единовременно можно перевести до двух тысяч рублей кешбэка. Для контроля благотворитель сможет подключить СМС-оповещение о том, сколько средств всего было собрано и на что они были потрачены. Стратегическим партнером МТС в реализации программы выступает благотворительный фонд «Система», который будет оказывать поддержку НКО, реализующим адресные и целевые программы помощи пострадавшим и ликвидации последствий паводка.

В этом году Тюменская область стала одним из регионов, столкнувшихся с наибольшими последствиями весеннего паводка. Ситуация до сих пор остается напряженной, вода в Ишиме по-прежнему прибывает, ведется эвакуация жителей Абатского района.

МТС не могла остаться в стороне. В Тюмени мы оказали поддержку добровольцам, которые участвуют в борьбе с паводком, помогли закупить необходимое оборудование — лодки, моторные двигатели, спасательные средства и многое другое. При этом мы понимаем, что внести свой вклад в стабилизацию ситуации и помочь пострадавшим хотят многие жители страны, в том числе те, кто находится далеко и не имеет возможности лично помочь волонтерам. Поэтому в рамках благотворительного проекта МТС «Нас Касается» мы запустили опцию перевода кешбэка на помощь пострадавшим от паводка. Уверена, это станет востребованным инструментом помощи у неравнодушных людей и поможет собрать дополнительные ресурсы для тюменцев, — отметила директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

В рамках комплексного проекта помощи пострадавшим от наводнения МТС также закупила комплекты оборудования для проведения спасательных работ в Оренбургской и Курганской областях в период паводка.

Отметим, возможность жертвовать МТС Cashback на помощь пострадавшим от наводнения реализована в рамках социального проекта МТС «Нас Касается» — специальной онлайн-платформы, которая помогает развитию системной благотворительности в стране при помощи возможностей программы МТС Cashback. Узнать подробную информацию о фондах, которые поддерживает проект, изучить дополнительные материалы можно на платформе МТС «Нас Касается».

#Анастасия Имамахметова#Тюмень#Тюменская область#Пострадавшие#МТС#Благотворительность#Паводок#Наводнение#НКО
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