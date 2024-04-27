МТС запустила благотворительную программу помощи пострадавшим от паводков тюменцев

Перевести накопленный кешбэк как целевое пожертвование для пострадавших от чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями, может абонент любого оператора связи. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении МТС Cashback и в разделе «Потратить» выбрать направление «Благотворительность» — «Помощь пострадавшим от наводнения». Единовременно можно перевести до двух тысяч рублей кешбэка. Для контроля благотворитель сможет подключить СМС-оповещение о том, сколько средств всего было собрано и на что они были потрачены. Стратегическим партнером МТС в реализации программы выступает благотворительный фонд «Система», который будет оказывать поддержку НКО, реализующим адресные и целевые программы помощи пострадавшим и ликвидации последствий паводка.