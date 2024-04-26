Тюменский цифровой проект признан лучшим ИТ-кейсом в конкурсе Directum Awards 2024

Конкурс Directum Awards проводится уже 15 лет. В этом году на участие в нем был зарегистрировано рекордное число проектов более 70 кейсов.



Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере является приоритетом национального проекта «Цифровая экономика». По итогам предыдущих двух лет Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по уровню достижения «цифровой зрелости». Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в 2024 году на очереди стоит цифровая трансформация госкомпаний региона. Это необходимо для обеспечения их технологической независимости.