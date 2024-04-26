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Posted 26 апреля, 14:43

Published 26 апреля, 14:43

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Тюменский цифровой проект признан лучшим ИТ-кейсом в конкурсе Directum Awards 2024

Тюменский цифровой проект признан лучшим ИТ-кейсом в конкурсе Directum Awards 2024

26 апреля 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney
Проект «Интеграция Платформы обратной связи с системой электронного документооборота правительства Тюменской области» экспертным эксперты конкурса Directum Awards 2024 признали «Лучшим решением в госорганах». Об этом сегодня рассказали в департаменте информатизации региона.

Тюменская области первая из российских субъектов интегрировала региональную систему электронного документооборота с платформой обратной связи. Решение позволило увеличить скорость и качество обработки обращения и получить заявителю ответ от профильных ведомств и служб.

«Такая высокая оценка нашего решения еще раз подтверждает, что Тюменская область по праву занимает одну из лидирующих позиций в сфере ИТ в стране. Будем и дальше работать на новые, качественные результаты, которые сделают жизнь граждан еще безопаснее и комфортнее», — отметил директор депцифры ТО Станислав Логинов.

Конкурс Directum Awards проводится уже 15 лет. В этом году на участие в нем был зарегистрировано рекордное число проектов более 70 кейсов.

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере является приоритетом национального проекта «Цифровая экономика». По итогам предыдущих двух лет Тюменская область вошла в число регионов-лидеров по уровню достижения «цифровой зрелости». Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в 2024 году на очереди стоит цифровая трансформация госкомпаний региона. Это необходимо для обеспечения их технологической независимости.

Александр Моор: Тюменская область уверенно движется по пути цифровизации
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