В 2024 году тюменцы подали уже 100 тысяч заявлений по социально значимым услугам

С начала 2024 года жителями Тюменской области подано более 108 тысяч заявлений по массовым социально значимым услугам, при этом 64% из них — в электронном виде, сообщает департамент информатизации региона.

По статистике за январь–февраль 2024 года уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде составил 4,43 балла (из 5 максимально возможных). Наибольшей популярностью на данный момент пользуются следующие электронные массовые социально значимые услуги: Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе;

Предоставление доступа к справочно-поисковым средствам к архивным документам;

Государственная услуга по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов;

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов;

Предоставление справки об отнесении семьи к категории «многодетная семья». Благодаря цифровизации государственных и муниципальных услуг граждане Тюменской области могут получать многие услуги, не выходя из дома. Перевод услуг в электронный вид позволил избавиться от необходимости сбора документов, что исключило необоснованные временные, финансовые и организационные издержки для заявителей. Подробнее ознакомится с порядком предоставления региональных услуг можно на портале услуг Тюменской области. Для удобства поиска необходимых услуг на портале реализован специальный раздел, который содержит популярные услуги по различным жизненным ситуациям. Напоминаем, что получение услуг в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи федерального портала. Подробнее о том, как зарегистрироваться на госуслугах, можно узнать на официальном сайте.