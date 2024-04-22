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Медики и спасатели круглосуточно дежурят на лодочной переправе в Ишимском районе

Медики и спасатели круглосуточно дежурят на лодочной переправе в Ишимском районе

22 апреля 2024, 14:22
Фото: 1MI
На лодочной переправе в селе Клепиково Ишимского района круглосуточно дежурят медики и сотрудники МЧС. При необходимости они могут оперативно добраться до деревень Синицына, Симонова, Дом отдыха, которые отрезаны водой от внешнего мира, сообщает информцентр Правительства.

Они могут доставить пациентов на лодке или катере до земли. В Синицина в данный момент работает ФАП, куда жители пострадавших от паводка населенных пунктов могут обратиться в любое время.

Главврач ОБ №4 Александр Синельников рассказал, что в период разлива медики скорой помощи находятся в полной боевой готовности.

С момента начала паводка с опасных зон был вывезен только один пациент. Сейчас он проходит лечение в хирургическом отделении ОБ №4.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени спасатели эвакуировали пожилого мужчину в Ишимском районе, который решил сторожить свой дом.

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#Нигина Азамова#Общество#МЧС#Эвакуация#Медики#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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