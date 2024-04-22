Медики и спасатели круглосуточно дежурят на лодочной переправе в Ишимском районе

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Они могут доставить пациентов на лодке или катере до земли. В Синицина в данный момент работает ФАП, куда жители пострадавших от паводка населенных пунктов могут обратиться в любое время.
Главврач ОБ №4 Александр Синельников рассказал, что в период разлива медики скорой помощи находятся в полной боевой готовности.
С момента начала паводка с опасных зон был вывезен только один пациент. Сейчас он проходит лечение в хирургическом отделении ОБ №4.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени спасатели эвакуировали пожилого мужчину в Ишимском районе, который решил сторожить свой дом.