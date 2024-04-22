Итоги дня: затопленные дома, обмеление Туры и снег на майские праздники

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Прирост реки Ишим немного замедлился, но уровень воды остаётся таким же высоким. Он достиг исторического максимума — 1 064 сантиметров. Набережную в городе Ишим полностью затопило.
В Казанском районе вода уходит, Там жителям не рекомендуют употреблять воду из колонок и водопровода. В ней могут быть кишечные инфекции.
Срочная эвакуация объявлена в селе Упорово. А в Абатский район вода придет через несколько дней — там делают насыпи.
В районе деревни Худяково Тобольского района трое мужчин перевернулись на лодке. По предварительным данным, двое смогли выбраться на берег.
Они пытались спасти своего товарища, помогли ему выбраться из воды, но на суше выяснилось, что он погиб. Все трое были в спасательных жилетах, а на месте работали спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования.
Сегодня российские дипломаты сегодня проведут переговоры с иранским спецназом, чтобы освободить пленного тюменского моряка. Встреча пройдет прямо на танкере MSC ARIES.
Тюменец Тимофей Колчанов находится в плену у военных Корпуса стражей исламской революции более недели. Выйдя на связь, мужчина рассказал супруге, чтобы с членами экипажа обращаются нормально.
В Тюменской области сейчас активно ведется борьба с паводками. Для Туры эта проблема не так актуальна, река протекающая в Тюмени, может столкнуться с другой природной катастрофой — обмелением.
Гидролог Сергей Расаев поделился с «Нашим городом» неутешительным прогнозом. Подробнее читайте в нашем материале.
В майские праздники тюменцев ждет погодный сюрприз: снег с дождем.
По данным сервиса Яндекс. Погода, 5 мая столбики термометра резко опустятся до 0 градусов днем. Пойдет снег с дождем. На следующий день станет чуть теплее: +3 градуса. Но осадки продолжатся. Теплеть начнет ко вторнику, 7 мая.
9 и 10 мая температура воздуха днем составит 17 градусов. Будут идти дожди.