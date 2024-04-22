Первая трагедия из-за паводка: в Тобольском районе трое мужчин перевернулись на лодке

В районе деревни Худяково Тобольского района трое мужчин перевернулись на лодке. По предварительным данным, двое смогли выбраться на берег. Они пытались спасти своего товарища, помогли ему выбраться из воды, но на суше выяснилось, что он погиб. Все трое были в спасательных жилетах, а на месте работали спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования.