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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Трое мужчин из-за паводка перевернулись на лодке на реке Тобол, один погиб

Первая трагедия из-за паводка: в Тобольском районе трое мужчин перевернулись на лодке

22 апреля 2024, 09:11. Обновлено в 09:14
Фото: Изображение Midjourney

Трое мужчин из-за паводка перевернулись на лодке на реке Тобол, один погиб

Трагедия произошла на реке Тобол накануне, 21 апреля. О ней рассказали в пресс-служба МЧС по Тюменской области.

В районе деревни Худяково Тобольского района трое мужчин перевернулись на лодке. По предварительным данным, двое смогли выбраться на берег. Они пытались спасти своего товарища, помогли ему выбраться из воды, но на суше выяснилось, что он погиб. Все трое были в спасательных жилетах, а на месте работали спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Обстоятельства происшествия в данный момент выясняются специалистами. Тюменцев просят следовать правилам безопасности.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени мужчина упал с моста Влюбленных, но остался жив.

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#Нигина Азамова#Происшествия#МЧС#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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