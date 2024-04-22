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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Российские дипломаты проведут переговоры с Ираном, чтобы освободить тюменского моряка

Российские дипломаты проведут переговоры с Ираном, чтобы освободить тюменского моряка

22 апреля 2024, 14:32
Фото: 1MI
Российские дипломаты сегодня проведут переговоры с иранским спецназом, чтобы освободить пленного тюменского моряка. Встреча пройдет прямо на танкере MSC ARIES.

Напомним, судно принадлежит израильскому миллиардеру. Оно было захвачено военными Корпуса стражей исламской революции, пишет SHOT.

Тюменец Тимофей Колчанов находится в плену более недели. Раз в день заложникам дают телефоны, чтобы они смогли связаться с родными. Выйдя на связь, мужчина рассказал супруге, чтобы с членами экипажа обращаются нормально.

Колчанов должен был вернуться из плавания в конце следующего месяца. Дома его ждут жена и трое детей.

Ранее «Наш город» писал о том, что рассказал Тимофей Колчанов в жене в первые дни захвата.

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#Нигина Азамова#Общество#Море
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