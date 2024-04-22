Российские дипломаты проведут переговоры с Ираном, чтобы освободить тюменского моряка

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Напомним, судно принадлежит израильскому миллиардеру. Оно было захвачено военными Корпуса стражей исламской революции, пишет SHOT.
Тюменец Тимофей Колчанов находится в плену более недели. Раз в день заложникам дают телефоны, чтобы они смогли связаться с родными. Выйдя на связь, мужчина рассказал супруге, чтобы с членами экипажа обращаются нормально.
Колчанов должен был вернуться из плавания в конце следующего месяца. Дома его ждут жена и трое детей.
Ранее «Наш город» писал о том, что рассказал Тимофей Колчанов в жене в первые дни захвата.