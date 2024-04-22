«Это новый исторический рекорд»: уровень воды в реке Ишим достиг 10,64 метра

Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в Тоболе (Коркино) уровень увеличился на 80 сантиметров — до 554 сантиметров выше нуля поста, в Упорово вода поднялась на 34 сантиметра — до отметки 494 сантиметра выше нуля поста. Уровень воды в Ишиме в районе села Абатское поднялся на 54 сантиметра до отметки 701 сантиметр выше нуля поста.