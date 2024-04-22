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Published Сегодня, 07:31

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Updated Сегодня, 07:33

Уровень воды в реке Ишим поднялся до 10,64 метра

«Это новый исторический рекорд»: уровень воды в реке Ишим достиг 10,64 метра

22 апреля 2024, 07:31
Фото: тг-канал Александр Моор

Уровень воды в реке Ишим поднялся до 10,64 метра

Пик уровня паводка в Ишиме ожидается в понедельник, 22 апреля. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, в настоящее время уровень воды в реке в районе города Ишим составляет 10 метров 64 сантиметра, что превышает уровень воды во время паводка 2017 года на 82 сантиметра.о

Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области
«Это новый исторический рекорд. В настоящее время вода движется вниз по течению — видим, что голова паводка заходит из Ишимского района в Абатский район. Муниципалитет готовится к большой воде — в двух населенных пунктах, которые встретят воду первыми, уже полностью эвакуировано население. Также там отключено электроснабжение в целях безопасности», — сообщил губернатор.

В Абатске практически завершены работы по повышению уровня гребня дамбы, подходят к финалу работы по защите федеральной трассы Тюмень — Омск. В населенных пунктах Ишимского и Абатского районов, отрезанных от большой земли водой, организовано лодочное сообщение.

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Интенсивное повышение уровня воды также отмечено в реке Тобол на гидропосту в Коркино — большая вода движется из Курганской области. По словам Моора, первыми паводок встретят села и деревни Упоровского района.

«В Упорово подготовлено для защиты практически 6 километров земляной насыпи. Проведены необходимые учения, усилена группировка сил и средств для того, чтобы противостоять паводку», — отметил Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в Тоболе (Коркино) уровень увеличился на 80 сантиметров — до 554 сантиметров выше нуля поста, в Упорово вода поднялась на 34 сантиметра — до отметки 494 сантиметра выше нуля поста. Уровень воды в Ишиме в районе села Абатское поднялся на 54 сантиметра до отметки 701 сантиметр выше нуля поста.

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