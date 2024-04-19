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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Итоги дня: затопленные дома, надвигающаяся жара и Малахов в Тюмени

Итоги дня: затопленные дома, надвигающаяся жара и Малахов в Тюмени

19 апреля 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney
Дайджест событий за 19 апреля в Тюменской области
Сюжет
Итоги

Тюменскую область продолжает топить

Напряженная обстановка с паводком сохраняется в регионе. Уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 228 сантиметров.

«Село Казанское в окружении воды, но держится. Река Ишим сейчас напоминает море», — написал Моор в своем телеграм-канале.

Из зон затопления эвакуировали более 2 тысяч тюменцев и более 60 домашних животных. Об обстановке в регионе в целом традиционно отчитался Владимир Чейметов. Подробности можно прочитать здесь.

Через несколько дней вода доберется и до Упоровского района.

Якушев заявил, что большая вода накроет Упоровский район через несколько дней
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Аномальная жара придет в Тюмень

В предстоящие выходные дни в Тюменскую область придет по-летнему жаркая погода. По прогнозам метеорологов, в субботу столбики термометров в регионе поднимутся днем до +22…+27, в ночные часы покажут +8…+13. День пройдет без осадков, скорость ветра составит 5-12 м/с.

Как долго она продержится, читайте в нашем материале.

В Тюмень идет 27-градусная жара. Надолго?
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Коррупция в департаменте образования

В нецелевом использовании денежных средств из бюджета обвиняют директора департамента образования Тюменской области Веронику Ефремову. По данным инсайдеров, в отношении Ефремовой возбуждено административное дело. Проводится проверка.

По словам источника Ура.Ру, растрата произошла в период работы Вероники Ефремовой на должности ректора Тюменского индустриального университета. Напомним, только в январе этого года она была назначена на должность главы регионального департамента образования и науки.

Главу тюменского областного департамента образования и науки обвиняют растрате
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Новая магистраль появится в Тюмени

Протяженность магистрали, которая соединит улицы Мельникайте и Пермякова, составит два километра. Об этом в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени рассказали РБК Тюмень.

На данный момент проектная документация не разработана, а сроки строительства будут зависеть от финансирования. Однако власти планируют провести работы в 2030–2035 годах.

Магистраль от Мельникайте до Пермякова в Тюмени будет 2-километровой
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Малахов в Тюмени

Известный телеведущий и журналист Андрей Малахов прибыл в Тюмень по приглашению на частное мероприятие. Но не стал сразу уезжать, а решил познакомиться с областной столицей ближе.

Он посетил «Контору пароходства» и оценил выставку «Меланхолия».

Андрей Малахов прогулялся по Тюмени и оценил местное искусство
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#Нигина Азамова#Тюмень#Тюменская область#Итоги дня#Итоги
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