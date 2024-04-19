Итоги дня: затопленные дома, надвигающаяся жара и Малахов в Тюмени

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:03
Напряженная обстановка с паводком сохраняется в регионе. Уровень воды в реке Ишим за сутки вырос на 228 сантиметров.
«Село Казанское в окружении воды, но держится. Река Ишим сейчас напоминает море», — написал Моор в своем телеграм-канале.
Из зон затопления эвакуировали более 2 тысяч тюменцев и более 60 домашних животных. Об обстановке в регионе в целом традиционно отчитался Владимир Чейметов. Подробности можно прочитать здесь.
Через несколько дней вода доберется и до Упоровского района.
В предстоящие выходные дни в Тюменскую область придет по-летнему жаркая погода. По прогнозам метеорологов, в субботу столбики термометров в регионе поднимутся днем до +22…+27, в ночные часы покажут +8…+13. День пройдет без осадков, скорость ветра составит 5-12 м/с.
Как долго она продержится, читайте в нашем материале.
В нецелевом использовании денежных средств из бюджета обвиняют директора департамента образования Тюменской области Веронику Ефремову. По данным инсайдеров, в отношении Ефремовой возбуждено административное дело. Проводится проверка.
По словам источника Ура.Ру, растрата произошла в период работы Вероники Ефремовой на должности ректора Тюменского индустриального университета. Напомним, только в январе этого года она была назначена на должность главы регионального департамента образования и науки.
Протяженность магистрали, которая соединит улицы Мельникайте и Пермякова, составит два километра. Об этом в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени рассказали РБК Тюмень.
На данный момент проектная документация не разработана, а сроки строительства будут зависеть от финансирования. Однако власти планируют провести работы в 2030–2035 годах.
Известный телеведущий и журналист Андрей Малахов прибыл в Тюмень по приглашению на частное мероприятие. Но не стал сразу уезжать, а решил познакомиться с областной столицей ближе.
Он посетил «Контору пароходства» и оценил выставку «Меланхолия».