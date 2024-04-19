Более 60 собак и кошек эвакуировали из зон затопления в Тюменской области

Глава управления ЖКХ в Ишиме Максим Гасло рассказал, что в данный момент работа ведется активно, поступает много заявок по эвакуации домашних животных от жителей. Содержат четвероногих в хороших условиях, а с кормлением помогают их владельцы и волонтеры.