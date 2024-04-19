Более 60 собак и кошек эвакуировали из зон затопления в Тюменской области

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Жители опасных территорий могут привезти своих домашних питомцев в Муниципальный приют для бездомных животных города Ишима, рассказали в Правительстве. Сделать это можно самостоятельно либо обратиться к специалистам по телефонам: +7 (34551) 6-02-23, +7 (34551) 7-82-89.
Глава управления ЖКХ в Ишиме Максим Гасло рассказал, что в данный момент работа ведется активно, поступает много заявок по эвакуации домашних животных от жителей. Содержат четвероногих в хороших условиях, а с кормлением помогают их владельцы и волонтеры.
Приют расположен по адресу ул. Заречная, 1, стр. 10.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области эвакуировали более 2 тысяч человек.