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Более 60 собак и кошек эвакуировали из зон затопления в Тюменской области

Более 60 собак и кошек эвакуировали из зон затопления в Тюменской области

19 апреля 2024, 11:18
Фото: Информцентр Правительства
Более 40 собак и 20 кошек эвакуировано в ишимский приют из подтопляемых территорий. Об этом сообщает информцентр Правительства.

Жители опасных территорий могут привезти своих домашних питомцев в Муниципальный приют для бездомных животных города Ишима, рассказали в Правительстве. Сделать это можно самостоятельно либо обратиться к специалистам по телефонам: +7 (34551) 6-02-23, +7 (34551) 7-82-89.

Глава управления ЖКХ в Ишиме Максим Гасло рассказал, что в данный момент работа ведется активно, поступает много заявок по эвакуации домашних животных от жителей. Содержат четвероногих в хороших условиях, а с кормлением помогают их владельцы и волонтеры.

Приют расположен по адресу ул. Заречная, 1, стр. 10.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области эвакуировали более 2 тысяч человек.

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#Нигина Азамова#Общество#Животные#Домашние животные#Эвакуация#Паводок в Тюменской области в 2024 году
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