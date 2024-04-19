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Published Сегодня, 13:29

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Якушев проверил готовность Упоровского района к паводку

Якушев заявил, что большая вода накроет Упоровский район через несколько дней

19 апреля 2024, 13:29
Фото: 1MI

Якушев проверил готовность Упоровского района к паводку

Полпред в УрФО Владимир Якушев оценил подготовку к паводку Упоровского района Тюменской области. Вместе с главой муниципалитета Леонидом Сауковым они с воздуха оценили сложившуюся на реке Тобол паводковую ситуацию.

Напомним, что в селе Упорово идет подготовка земляной насыпи и дороги-дамбы, протяженность которой составляет 5,7 километров. Конструкцию укрепляют пленкой и мешками с песком.

С вертолета, как заявил Якушев, видно, как большая вода движется из Курганской области и будет в Упоровском районе буквально через несколько дней. Он поставил местной власти задачу сделать все для минимизации последствий паводка.

В Упоровском районе готовы ПВР на 640 человек, жителей призывают заранее эвакуироваться.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области запретили охотиться из-за паводка.

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