Якушев заявил, что большая вода накроет Упоровский район через несколько дней

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Напомним, что в селе Упорово идет подготовка земляной насыпи и дороги-дамбы, протяженность которой составляет 5,7 километров. Конструкцию укрепляют пленкой и мешками с песком.
С вертолета, как заявил Якушев, видно, как большая вода движется из Курганской области и будет в Упоровском районе буквально через несколько дней. Он поставил местной власти задачу сделать все для минимизации последствий паводка.
В Упоровском районе готовы ПВР на 640 человек, жителей призывают заранее эвакуироваться.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области запретили охотиться из-за паводка.