«Река Ишим напоминает море»: Моор отчитался о ситуации с паводком

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
«Село Казанское в окружении воды, но держится. Река Ишим сейчас напоминает море», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в селе своевременно нарастили насыпи, иначе вода бы уже затопила жилые дома у реки. Круглыми сутками волонтеры и экстренные службы работали на месте, чтобы избежать плачевных последствий половодья.
Пока, как подчеркнул Моор, никто не знает, как стихия поведет себя дальше, поэтому жителям рекомендовали эвакуироваться как можно быстрее.
Ранее «Наш город» писал о прогнозах власти по поводу реки Тобол.