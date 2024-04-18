nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Эксперт спрогнозировал стоимость биткоина в 2024 году

Эксперт спрогнозировал стоимость биткоина в 2024 году

18 апреля 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney
Биткоин — одна из самых популярных криптовалют, стоимость которой постоянно меняется в зависимости от экономической ситуации, геополитических изменений. Эксперт рассказала о перспективах биткоина и его приблизительной стоимости в 2024 году.

Как рассказала трейдер и эксперт СЕО компании по маркетингу криптовалют Rocket PR Оксана Белянская изданию NEWIA, доходность биткоина в 2024 году может зависеть от нескольких факторов. К ним относятся как военные конфликты, так и различные тренды и экономические условия.

Эксперт подчеркнула, что нужно учитывать, что биткоин достиг АТН еще до халвинга, то после сильного провала в цене в мае–августе 2023 года биткоин может подорожать до 125 тысяч долларов к концу текущего года. После халвинга в апреле 2024 курс может обвалиться, упав до 45 тысяч долларов. Это будет отличное время для покупки криптовалюты, отметила Белянская.

Есть такое понятие diamond hands — это инвесторы, которые покупают биткоин по любой цене в любое время. Как показал рынок, в итоге они остаются с прибылью, разъясняет Оксана Белянская.

Летний период может быть временем сильной волатильности при снижении цены биткоина. Это возможность инвестировать в него. В глобальном росте биткоина до 250-300 тысяч долларов специалист не сомневается. Но это, по ее словам, произойдет не сразу, а в течение 5-7 лет.

На доходность биткоина в этом году будут влиять избирательные циклы в США, инвестиционный и экономический климат, а также политические события.

Читайте также:
Тюменских потребителей назвали лучшими в РоссииВ Тюмени стало меньше еще на одного миллиардераСбербанк и Тюменская область развивают сотрудничество в ключевых отраслях экономики
#Нигина Азамова#Экономика#Тюменская область#Экономикабудущего
94 населенных пункта под водой: какие территории Тюменской области погубит паводок?
Сегодня, 06:23
«Будем писать Путину»: тюменцы в отчаянии просят помощи власти в борьбе с паводком
Сегодня, 09:57
Тюменской области грозит эпидемия гепатита А
Сегодня, 07:35
Подготовка машины к лету 2024 года: во сколько она обойдется тюменцам?
Сегодня, 09:01
Популярный ресторан азиатской кухни закрылся в Тюмени
Сегодня, 09:29
«Был дружелюбным и открытым»: в тюменской деревне простились с погибшим на СВО бойцом
Сегодня, 05:05
"