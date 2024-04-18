Эксперт спрогнозировал стоимость биткоина в 2024 году

Эксперт подчеркнула, что нужно учитывать, что биткоин достиг АТН еще до халвинга, то после сильного провала в цене в мае–августе 2023 года биткоин может подорожать до 125 тысяч долларов к концу текущего года. После халвинга в апреле 2024 курс может обвалиться, упав до 45 тысяч долларов. Это будет отличное время для покупки криптовалюты, отметила Белянская.