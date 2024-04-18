Эксперт спрогнозировал стоимость биткоина в 2024 году

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Как рассказала трейдер и эксперт СЕО компании по маркетингу криптовалют Rocket PR Оксана Белянская изданию NEWIA, доходность биткоина в 2024 году может зависеть от нескольких факторов. К ним относятся как военные конфликты, так и различные тренды и экономические условия.
Эксперт подчеркнула, что нужно учитывать, что биткоин достиг АТН еще до халвинга, то после сильного провала в цене в мае–августе 2023 года биткоин может подорожать до 125 тысяч долларов к концу текущего года. После халвинга в апреле 2024 курс может обвалиться, упав до 45 тысяч долларов. Это будет отличное время для покупки криптовалюты, отметила Белянская.
Есть такое понятие diamond hands — это инвесторы, которые покупают биткоин по любой цене в любое время. Как показал рынок, в итоге они остаются с прибылью, разъясняет Оксана Белянская.
Летний период может быть временем сильной волатильности при снижении цены биткоина. Это возможность инвестировать в него. В глобальном росте биткоина до 250-300 тысяч долларов специалист не сомневается. Но это, по ее словам, произойдет не сразу, а в течение 5-7 лет.
На доходность биткоина в этом году будут влиять избирательные циклы в США, инвестиционный и экономический климат, а также политические события.