Сбербанк и Тюменская область развивают сотрудничество в ключевых отраслях экономики

На встрече была отмечена важная роль, которую Сбербанк играет в поддержке жилищного строительства, в том числе участвуя в проектах комплексного развития территории (КРТ). Такие проекты сегодня активно запускаются в Тюмени и помогают комплексно решать задачу обновления жилой застройки, благоустройства и улучшения городской среды. Сбер выступает финансовым партнером 10 проектов КРТ в Тюмени, поддерживает застройщиков в приобретении земельных участков и развитии новых районов города. Всего при финансовом участии Сбера в регионе сейчас строится более 2 млн кв метров жилья.