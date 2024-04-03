nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Помирились с мошенником. В Тюменской области суд отпустил финансового афериста

Помирились с мошенником. В Тюменской области суд отпустил укравшего десятки тысяч

3 апреля 2024, 10:20
Фото: 1MI

Помирились с мошенником. В Тюменской области суд отпустил финансового афериста

Как оказалось, все украденные у знакомых средства мошенник возместил в полном объеме, претензий к нему потерпевшие не имеют.

Уватский районный суд отпустил мошенника, укравшего у знакомых десятки тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Сумма ущерба составила больше 100 тыс. руб.

Согласно материалам дела, аферист сообщил одному из знакомых о том, что поможет ему купить нужные запчасти для машины, для этого попросив перевести деньги по счету, который принадлежал букмекерской организации. За две недели у знакомого мошенник выманил почти 50 тыс. рублей.

После этого под тем же предлогом обвиняемый попросил деньги у другого знакомого, тот отдал почти 20 тыс. рублей.

Отпустили афериста из-за заявлений потерпевших. Они сообщили, что примирились с потерпевшим, он возместил ущерб и претензий к нему они не имеют.

Читайте также:
Тюменец лишился более 5 миллионов рублей, инвестировав их мошенникуТОП-банков у тюменских мошенников возглавили Альфа-Банк и ТинькоффВаши данные в опасности: как мошенники взламывают соцсети тюменцев?
#Общество#Новости тюмени#Мошенники#Александр Смирнов
Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории
Сегодня, 06:00
Дроны ВСУ атаковали предприятия Татарстана. Тюменская область под угрозой?
Вчера, 06:25
«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей
Вчера, 09:50
Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка, альтернативная служба и условия
Вчера, 06:50
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
1 апреля, 06:43
Тюменцам предложили кремировать покойников и хоронить их в корнях деревьев
1 апреля, 09:42
"