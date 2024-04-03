Помирились с мошенником. В Тюменской области суд отпустил укравшего десятки тысяч

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Уватский районный суд отпустил мошенника, укравшего у знакомых десятки тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Сумма ущерба составила больше 100 тыс. руб.
Согласно материалам дела, аферист сообщил одному из знакомых о том, что поможет ему купить нужные запчасти для машины, для этого попросив перевести деньги по счету, который принадлежал букмекерской организации. За две недели у знакомого мошенник выманил почти 50 тыс. рублей.
После этого под тем же предлогом обвиняемый попросил деньги у другого знакомого, тот отдал почти 20 тыс. рублей.
Отпустили афериста из-за заявлений потерпевших. Они сообщили, что примирились с потерпевшим, он возместил ущерб и претензий к нему они не имеют.