Помирились с мошенником. В Тюменской области суд отпустил укравшего десятки тысяч

Согласно материалам дела, аферист сообщил одному из знакомых о том, что поможет ему купить нужные запчасти для машины, для этого попросив перевести деньги по счету, который принадлежал букмекерской организации. За две недели у знакомого мошенник выманил почти 50 тыс. рублей.