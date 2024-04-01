nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:28

Published Сегодня, 02:28

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

Аэропорт Рощино в Тюмени перешел на весенне-летнее расписание

Аэропорт Рощино перешел на весенне-летнее расписание полетов

1 апреля 2024, 02:28
Фото: 1MI

Аэропорт Рощино в Тюмени перешел на весенне-летнее расписание

Расписание будет действовать до 26 октября. Все основные направления на этот период сохранятся.

Аэропорт Рощино перешел на весенне-летнее расписание. До 26 октября рейсы из Тюмени будут выполняться по 44 маршрутам, сообщили в информационном центре правительства региона.

На этот период сохранятся все основные направления, в числе которых Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск, Сургут, Махачкала и Салехард. Также будут доступны рейсы в Дубай, Сочи, Минеральные Воды, Анталью, Пхукет и Шарм-эль-Шейх.

«Все в угоду ресторану»: тюменец пожаловался на вырубку деревьев в сквере Згерского
Узнать подробнее

Напомним, что первый вылет из Тюмени в Анталью состоится в начале июня. Рейсы будут выполняться один раз в неделю — по пятницам. Билеты уже поступили в продажу.

Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени начнут летать самолеты в Нижний Новгород. Первый вылет запланирован на 3 апреля. Сначала они будут выполняться каждую среду, а с июня полетная программа будет расширена.

Читайте также:
50-летнему ишимцу, напавшему с ножницами на врачей, грозит статья УК РФРемонт за 507 млн рублей проведут в здании тюменской областной больницы №2Тюменец лишился более 5 миллионов рублей, инвестировав их мошеннику
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Аэропорты#Самолет#Любовь Селезнева
«Не принимали и не примут»: мигрант рассказал о сложностях отношений с тюменцами
29 марта, 06:43
Тест: насколько хорошо вы помните легендарные советские фильмы?
29 марта, 07:25
«Все в угоду ресторану»: тюменец пожаловался на вырубку деревьев в сквере Згерского
29 марта, 09:11
Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Тюменской области
28 марта, 05:24
«Все прячутся дома»: из Москвы, Петербурга и Тюмени массово выдворяют мигрантов
29 марта, 10:15
Весенний призыв-2024: кандидатов больше, штрафы строже
6 марта, 16:44
"