Аэропорт Рощино перешел на весенне-летнее расписание полетов

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Аэропорт Рощино перешел на весенне-летнее расписание. До 26 октября рейсы из Тюмени будут выполняться по 44 маршрутам, сообщили в информационном центре правительства региона.
На этот период сохранятся все основные направления, в числе которых Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск, Сургут, Махачкала и Салехард. Также будут доступны рейсы в Дубай, Сочи, Минеральные Воды, Анталью, Пхукет и Шарм-эль-Шейх.
Напомним, что первый вылет из Тюмени в Анталью состоится в начале июня. Рейсы будут выполняться один раз в неделю — по пятницам. Билеты уже поступили в продажу.
Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени начнут летать самолеты в Нижний Новгород. Первый вылет запланирован на 3 апреля. Сначала они будут выполняться каждую среду, а с июня полетная программа будет расширена.