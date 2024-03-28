Итоги дня в Тюмени: грязные улицы, проверки американцев и конец терпению депутатов

Тюмень стала лидером по интересу к каршерингу в Уральском федеральном округе. Горожане проводят в два раза больше времени в приложениях по аренде автомобилей, чем в прошлом году. Пользователи в возрасте от 26 до 35 лет активно пользуются данной услугой. Также наибольший интерес в России каршерингу проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.