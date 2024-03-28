Итоги дня в Тюмени: грязные улицы, проверки американцев и конец терпению депутатов

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
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Updated Сегодня, 13:32
Жители Тюмени выражают недовольство из-за грязи на дорогах. Пешеходные переходы, дороги и тротуары утопают в каше из воды и грязи, что делает перемещение по городу затруднительным. Горожане жалуются на нечистоты как на улицах, так и в парках. Дорожники уже начали весеннюю уборку улично-дорожной сети, отмывая дорожные знаки, ремонтируя ограждения и очищая проезжую часть и тротуары.
Депутаты тюменской Гордумы выступили за исключение толерантности по отношению к мигрантам. На очередном заседании врио начальника УМВД по городу Дмитрий Ерошов отчитался о результатах работы полиции за 2023 год, отметив снижение числа преступлений среди иностранных граждан в регионе. Депутаты обсудили ужесточение подхода к правонарушениям мигрантов. Они выступили с предложением включить «нулевой режим толерантности» к преступлениям, которые совершают приезжие.
Житель Нижнетавдинского района Тюменской области избежал уголовного наказания за изнасилование, женившись на несовершеннолетней. Сообщается, что подсудимый, знал возраст потерпевшей, но регулярно вступал с ней в связь. О беременности 16-летней девушки стало известно ее матери.
Гражданин США, приехавший по рабочим делам в Уральский федеральный округ, проверил цены на товары в местных магазинах. Он посетил продуктовый гипермаркет и строительный магазин, где цены его приятно удивили. Он смог купить недельный набор продуктов за менее чем 100 долларов, что в четыре раза дешевле, чем в США.
Тюмень стала лидером по интересу к каршерингу в Уральском федеральном округе. Горожане проводят в два раза больше времени в приложениях по аренде автомобилей, чем в прошлом году. Пользователи в возрасте от 26 до 35 лет активно пользуются данной услугой. Также наибольший интерес в России каршерингу проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.