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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Итоги дня в Тюмени: грязные улицы, проверки американцев и конец терпению депутатов

Итоги дня в Тюмени: грязные улицы, проверки американцев и конец терпению депутатов

28 марта 2024, 13:30
Фото: 1MI
Дайджест событий за 28 марта в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Улицы Тюмени утопают в грязи

Жители Тюмени выражают недовольство из-за грязи на дорогах. Пешеходные переходы, дороги и тротуары утопают в каше из воды и грязи, что делает перемещение по городу затруднительным. Горожане жалуются на нечистоты как на улицах, так и в парках. Дорожники уже начали весеннюю уборку улично-дорожной сети, отмывая дорожные знаки, ремонтируя ограждения и очищая проезжую часть и тротуары.

Нужны резиновые сапоги: тюменские улицы утопают в грязи. Фото
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Тюменские депутаты выступили за исключение толерантности по отношению к мигрантам

Депутаты тюменской Гордумы выступили за исключение толерантности по отношению к мигрантам. На очередном заседании врио начальника УМВД по городу Дмитрий Ерошов отчитался о результатах работы полиции за 2023 год, отметив снижение числа преступлений среди иностранных граждан в регионе. Депутаты обсудили ужесточение подхода к правонарушениям мигрантов. Они выступили с предложением включить «нулевой режим толерантности» к преступлениям, которые совершают приезжие.

Тюменские депутаты предложили исключить толерантность в отношении мигрантов
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Мужчина из Тюменской области женился на жертве и избежал срока за изнасилование

Житель Нижнетавдинского района Тюменской области избежал уголовного наказания за изнасилование, женившись на несовершеннолетней. Сообщается, что подсудимый, знал возраст потерпевшей, но регулярно вступал с ней в связь. О беременности 16-летней девушки стало известно ее матери.

Тюменец избежал срока за изнасилование, женившись на жертве
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Американец пришел в шок от цен в уральских магазинах

Гражданин США, приехавший по рабочим делам в Уральский федеральный округ, проверил цены на товары в местных магазинах. Он посетил продуктовый гипермаркет и строительный магазин, где цены его приятно удивили. Он смог купить недельный набор продуктов за менее чем 100 долларов, что в четыре раза дешевле, чем в США.

Американец проверил цены в уральских магазинах, поразившие ранее Такера Карлсона
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В Тюмени значительно вырос спрос на каршеринг

Тюмень стала лидером по интересу к каршерингу в Уральском федеральном округе. Горожане проводят в два раза больше времени в приложениях по аренде автомобилей, чем в прошлом году. Пользователи в возрасте от 26 до 35 лет активно пользуются данной услугой. Также наибольший интерес в России каршерингу проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Спрос на каршеринг вырос в два раза у тюменцев
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