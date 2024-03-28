Американец проверил цены в уральских магазинах, поразившие ранее Такера Карлсона

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Уральские цены на продукты американца также поразили — иностранный гость побывал и в продуктовом гипермаркете, а в строительном магазине, пишет Ура.Ру.
Напомним, что ранее Такер Карлсон был приятно удивлен широким ассортиментом товаров в московских гипермаркетах. Журналист в качестве эксперимента собрал корзину продуктов на неделю в магазине. Итоговая стоимость не превысила 100 долларов. Американец отметил, что за такой же продуктовый набор в США пришлось бы заплатить 400 долларов.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени начали закупать пиво ящиками в преддверии роста цен на данный слабоалкогольный напиток. Горожане считают, что с 1 апреля пиво может подорожать на 10-15%.