Американец проверил цены в уральских магазинах, поразившие ранее Такера Карлсона

Напомним, что ранее Такер Карлсон был приятно удивлен широким ассортиментом товаров в московских гипермаркетах. Журналист в качестве эксперимента собрал корзину продуктов на неделю в магазине. Итоговая стоимость не превысила 100 долларов. Американец отметил, что за такой же продуктовый набор в США пришлось бы заплатить 400 долларов.