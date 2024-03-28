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Американец проверил цены в уральских магазинах, поразившие ранее Такера Карлсона

Американец проверил цены в уральских магазинах, поразившие ранее Такера Карлсона

28 марта 2024, 08:16
Фото: 1MI
Гражданин США, приехавший по рабочим делам в Уральский федеральный округ, проверил цены на товары в местных магазинах. Ранее стоимость продуктов в России крайне удивила американского журналиста Такера Карлсона, посетившего Москву.

Уральские цены на продукты американца также поразили — иностранный гость побывал и в продуктовом гипермаркете, а в строительном магазине, пишет Ура.Ру.

Напомним, что ранее Такер Карлсон был приятно удивлен широким ассортиментом товаров в московских гипермаркетах. Журналист в качестве эксперимента собрал корзину продуктов на неделю в магазине. Итоговая стоимость не превысила 100 долларов. Американец отметил, что за такой же продуктовый набор в США пришлось бы заплатить 400 долларов.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени начали закупать пиво ящиками в преддверии роста цен на данный слабоалкогольный напиток. Горожане считают, что с 1 апреля пиво может подорожать на 10-15%.

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