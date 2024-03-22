Прямое авиасообщение между Тюменью и Белоруссией хотят запустить до конца года

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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Updated Сегодня, 02:50
Тюмень и Белоруссию до конца 2024 года планируют связать прямым авиарейсом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла Республики Беларусь в России Дмитрия Крутого.
«Важна тема прямого авиарейса. Мы соответствующие расчеты губернатору представим. Если получится к его визиту в Минск во втором полугодии запустить такой прямой авиарейс, то это станет очень серьезным толчком к развитию туризма», — сказал Крутой.
Он добавил, что запуск авиарейса важен не только для туризма, но и для жителей Тюменской области, которые перебрались в регион из Белоруссии для строительства городов в 1950-х и 1980-х годах.
Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени начнут летать самолеты в Нижний Новгород. Первый вылет состоится 3 апреля, рейсы будут выполняться один раз в неделю.