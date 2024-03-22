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Между Тюменью и Белоруссией планируют запустить прямой авиарейс

Прямое авиасообщение между Тюменью и Белоруссией хотят запустить до конца года

22 марта 2024, 02:48
Фото: 1MI

Между Тюменью и Белоруссией планируют запустить прямой авиарейс

В Белоруссии уверены, что запуск прямого авиарейса станет толчком к развитию туризма. Его постараются ввести к визиту губернатора Моора в Минск.

Тюмень и Белоруссию до конца 2024 года планируют связать прямым авиарейсом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла Республики Беларусь в России Дмитрия Крутого.

«Важна тема прямого авиарейса. Мы соответствующие расчеты губернатору представим. Если получится к его визиту в Минск во втором полугодии запустить такой прямой авиарейс, то это станет очень серьезным толчком к развитию туризма», — сказал Крутой.
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Он добавил, что запуск авиарейса важен не только для туризма, но и для жителей Тюменской области, которые перебрались в регион из Белоруссии для строительства городов в 1950-х и 1980-х годах.

Ранее «Наш город» сообщал, что из Тюмени начнут летать самолеты в Нижний Новгород. Первый вылет состоится 3 апреля, рейсы будут выполняться один раз в неделю.

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