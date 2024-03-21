Ипотека, длинною в жизнь: могут ли тюменцы купить квартиру без первоначального взноса

Однако необходимость торопиться, которой часто давят покупателей кредиторы и риелтора, рассказывая о том, что уже завтра все станет в десять раз дороже, многих отпугивает и вполне справедливо. Эксперт по покупке недвижимости говорит о том, что при ощущении тоо, что вы не готовы покупать квартиру или же не хотите торопиться, не стоит слушать окружающих, но важно позаботиться о сохранении ваших денег.