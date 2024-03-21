Ипотека, длинною в жизнь: могут ли тюменцы купить квартиру без первоначального взноса

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Специалист по покупке недвижимости крупной тюменской компании Алина Десяткова рассказала «Нашему городу», что квартиру можно купить и не имея суммы первоначального взноса, который для программы Господдежки сейчас составляет 30%, а для семейной и IT ипотеки — 20%.
«Отсутствие первоначального взноса — это главная проблема, с которой сталкиваются тюменцы, планирующие покупку жилья. Однако есть инструменты, которые позволяют решить этот вопрос. Одно из таких — предложения застройщиков», — рассказывает эксперт.
Многие сейчас готовы оформлять ипотеку без вложений со стороны покупателя, однако стоит понимать — условия чаще всего подразумевают, что через полгода платеж в размере 20% от стоимости жилья внести все же придется. При том цена на вашу квартиру будет зафиксирована, а договор покупки оформлен. Десяткова считает, что это отличный вариант для тех, кому сейчас не хватает на ПВ, но за полгода появится возможность собрать нужную сумму.
Но есть и другой вариант — взять на первоначальный взнос потребительский кредит. Однако делать это стоит только в том случае, если вы планируете успеть воспользоваться льготными программами поддержки. Напомним, что президент РФ Владимир Путин официально продлил срок действия «Семейной ипотеки» до 2030 года. Однако «Льготная ипотека» пока действует только до июня, а «IT-ипотека» до конца 2024 года.
«То есть, если вы понимаете, что вам нужно успеть в одну из истекающих программ, то разумнее будет взять кредит на первоначалку. Да, проценты по кредиту высокие, но оформление ипотеки без программы тоже отличается высоким процентом и в пересчете на деньги, взять кредит на ПВ выгоднее», — уверена специалист.
Со вторичным жильем ситуация сложнее, так как для него не действуют программы поддержки. Однако многие покупатели нацелены именно на покупку готового жилья и не хотят ждать новостройку и делать в ней ремонт. Стоит учесть, что процент платежа по ипотеке на вторичное жилье достигает в среднем 18%, а потому рассчитывать выплаты важно особенно внимательно.
«В этом случае первоначальный взнос необходим, но здесь уже нет какого-то порога. Даже 10% будет достаточно, такого льготные программы нам не позволяют. Но пугаться большого процента не стоит. Я советую оформлять ипотеку на максимальный срок и досрочно ее гасить, если есть такая возможность. Так вы будете постепенно сжигать суммарный процент и быстрее рассчитаетесь с банком», — объясняет Алина Десяткова.
При том важным критерием при покупке вторичного жилья является возможность заехать в квартиру сразу. Пользуясь этим многие покупатели начинают сдавать квартиру в аренду, чтобы основной ипотечный платеж гасил арендатор, а собственнику оставалось только ждать и, по желанию, платить сверху. Так, в перспективе, у собственника будет пассивный доход и собственная квартира.
Однако необходимость торопиться, которой часто давят покупателей кредиторы и риелтора, рассказывая о том, что уже завтра все станет в десять раз дороже, многих отпугивает и вполне справедливо. Эксперт по покупке недвижимости говорит о том, что при ощущении тоо, что вы не готовы покупать квартиру или же не хотите торопиться, не стоит слушать окружающих, но важно позаботиться о сохранении ваших денег.
«Мы все понимаем что такое инфляция и с какими темпом она идет. Если у вас пока есть небольшой первоначальный взнос, но его не хватает, а вы торопиться и прибегать к кредитам и другим инструментам не хотите, то распорядитесь имеющиеся суммой так, чтобы она росла — инвестируйте. Как минимум, можно положить деньги на счет под процент и так их приумножить. Инструментов здесь много, а потому выбирать вам», — говорит специалист.
Инвестирование накопленной суммы поможет вам сохранить первоначальный взнос хотя бы примерно в том проценте от стоимости квартиры, каким он является сейчас. У вас появится врем рассмотреть имеющиеся на рынке предложения и еще подкопить денег. Да, квартиры продолжат дорожать, но и ваша накопленная сумма будет увеличиваться.
Десяткова напоминает о том, что покупка квартиры должна приносить радость, а не стресс и страх. А потому торопиться в таких вопросах не стоит.