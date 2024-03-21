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Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Многодетная мать из Тюмени одна отправится в зону СВО ради встречи с мужем

Многодетная тюменка в одиночку отправится в зону СВО ради встречи с мужем

21 марта 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney

Многодетная мать из Тюмени одна отправится в зону СВО ради встречи с мужем

Многодетная мать из Тюмени отправится в зону спецоперации для того, чтобы увидеться с мобилизованным супругом. Мужчине 44 года.

По словам тюменки, мужа недавно перенаправили в штурмовую роту. Там у бойцов нет доступа к постоянному поступлению гумпомощи.

Как сообщает NEFT, женщина хочет передать все продукты и лекарства, которые собрал фонд. Героиня заявляет, что ехать одна не боится, желание увидеться с любимым намного сильнее.

В семье трое детей, один из которых имеет инвалидность. С кем останутся дети, когда женщина уедет на СВО — неизвестно.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в зоне СВО погибла врач из Тюменской области с позывным «Мурзай». Женщине было 34 года.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Лекарства#Мобилизация#Продукты#Наш город#Спецоперация#СВО#Инвалидность#Алина Петрова
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