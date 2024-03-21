Многодетная тюменка в одиночку отправится в зону СВО ради встречи с мужем

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
По словам тюменки, мужа недавно перенаправили в штурмовую роту. Там у бойцов нет доступа к постоянному поступлению гумпомощи.
Как сообщает NEFT, женщина хочет передать все продукты и лекарства, которые собрал фонд. Героиня заявляет, что ехать одна не боится, желание увидеться с любимым намного сильнее.
В семье трое детей, один из которых имеет инвалидность. С кем останутся дети, когда женщина уедет на СВО — неизвестно.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в зоне СВО погибла врач из Тюменской области с позывным «Мурзай». Женщине было 34 года.