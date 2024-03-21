«Уходят лучшие из лучших»: в тюменском храме простятся с бойцом, погибшим на СВО

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Церемония прощания пройдет 22 марта в Храме Иоанна Богослова. Односельчане выражают искренние соболезнования семье.
«Очень, очень жаль… уходят лучшие из лучших», — высказалась в социальных Валентина Алесина.
«Алла, очень и очень жаль. Соболезную вам всем. Держитесь с детьми. Муж и папа герой», — выразила соболезнования Елена Баженова.
Ранее «Наш город» сообщал о смерти в зоне СВО бойца Дмитрия Максимова. Тюменец погиб в боях под Авдеевкой 7 марта.