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В Тюменской области пройдут похороны бойца, погибшего на СВО

«Уходят лучшие из лучших»: в тюменском храме простятся с бойцом, погибшим на СВО

21 марта 2024, 14:12
Фото: 1MI

В Тюменской области пройдут похороны бойца, погибшего на СВО

В селе Вагай Тюменской области состоится прощание с Георгием Ильиным. Военнослужащий погиб в ходе проведения спецоперации 15 марта. Обстоятельства гибели мужчины неизвестны.

Церемония прощания пройдет 22 марта в Храме Иоанна Богослова. Односельчане выражают искренние соболезнования семье.

«Очень, очень жаль… уходят лучшие из лучших», — высказалась в социальных Валентина Алесина.
«Алла, очень и очень жаль. Соболезную вам всем. Держитесь с детьми. Муж и папа герой», — выразила соболезнования Елена Баженова.
Фото: Типичный Тобольск

Ранее «Наш город» сообщал о смерти в зоне СВО бойца Дмитрия Максимова. Тюменец погиб в боях под Авдеевкой 7 марта.

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