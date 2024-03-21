В Тюменской области простятся с контрактником, погибшим во время спецоперации

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Решение о службе по контракту мужчина принял в апреле 2022 года. В том же году он получил благодарность верховного главнокомандующего ВС РФ.
Известно, что военнослужащий учился в Нижней Тавде, жил и работал в Тюмени. У мужчины осталась супруга и маленький сын. В социальных сетях знакомые и друзья выражают искренние соболезнования семье.
Ранее «Наш город» сообщал о смерти в зоне СВО Дмитрия Максимова. Уроженец Тюмени погиб под Авдеевкой.