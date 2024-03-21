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В Тюменской области простятся с контрактником, погибшим во время спецоперации

В Тюменской области простятся с контрактником, погибшим во время спецоперации

21 марта 2024, 10:50
Фото: 1MI
В Нижнетавдинском районе Тюменской области состоится прощание с бойцом Александром Невским, погибшим в ходе СВО. Траурная церемония пройдет 22 марта.

Решение о службе по контракту мужчина принял в апреле 2022 года. В том же году он получил благодарность верховного главнокомандующего ВС РФ.

Известно, что военнослужащий учился в Нижней Тавде, жил и работал в Тюмени. У мужчины осталась супруга и маленький сын. В социальных сетях знакомые и друзья выражают искренние соболезнования семье.

Фото: Администрация Нижнетавдинского муниципального района

Ранее «Наш город» сообщал о смерти в зоне СВО Дмитрия Максимова. Уроженец Тюмени погиб под Авдеевкой.

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