При штурме Авдеевки погиб бывший вице-мэр города на севере Тюменской области

Известно, что у Крылова не было опыта боевых действий и он не служил в армии. Несмотря на это, мужчина решил поехать на СВО, где его направили в штурмовой отряд. Смерть бойца произошла в феврале. У бывшего чиновника из Югры остались трое сыновей.