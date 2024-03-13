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При штурме Авдеевки погиб бывший вице-мэр города на севере Тюменской области

При штурме Авдеевки погиб бывший вице-мэр города на севере Тюменской области

13 марта 2024, 09:41
Фото: 1MI
В ходе СВО, во время штурма Авдеевки, погиб бывший вице-мэр Югорска (ХМАО) Дмитрий Крылов. Мужчина подписал контракт в декабре 2023 года. На протяжении 17 лет он прожил в Югорске, из которых 15 лет отработал в мэрии.

Известно, что у Крылова не было опыта боевых действий и он не служил в армии. Несмотря на это, мужчина решил поехать на СВО, где его направили в штурмовой отряд. Смерть бойца произошла в феврале. У бывшего чиновника из Югры остались трое сыновей.

Как рассказали в официальном сообществе администрации Югорска, мужчина будет похоронен на своей малой родине в Кургане.

«Соболезнуем родным и близким. Навсегда в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Отметим, что это первая смерть крупного чиновника из большой Тюменской области на СВО.

Ранее «Наш город „сообщал о смерти в зоне СВО жителя Заводоуковского района Тюменской области Александра Васильева.

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