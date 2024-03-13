При штурме Авдеевки погиб бывший вице-мэр города на севере Тюменской области

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Известно, что у Крылова не было опыта боевых действий и он не служил в армии. Несмотря на это, мужчина решил поехать на СВО, где его направили в штурмовой отряд. Смерть бойца произошла в феврале. У бывшего чиновника из Югры остались трое сыновей.
Как рассказали в официальном сообществе администрации Югорска, мужчина будет похоронен на своей малой родине в Кургане.
«Соболезнуем родным и близким. Навсегда в наших сердцах», — говорится в сообщении.
Отметим, что это первая смерть крупного чиновника из большой Тюменской области на СВО.
Ранее «Наш город „сообщал о смерти в зоне СВО жителя Заводоуковского района Тюменской области Александра Васильева.