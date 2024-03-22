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После аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб многодетный отец

После ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб отец девятерых детей

22 марта 2024, 05:01
Фото: ГИБДД Свердловской области

После аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб многодетный отец

В аварии, произошедшей днем 11 марта, пострадали семь человек, в том числе и дети. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался в больнице, так и не придя в сознание.

Страшная авария произошла на 78 километре трассы Екатеринбург — Тюмень около 13 часов дня 11 марта. Там столкнулись большегруз Hongyan и Toyota Alphard. За рулем минивэна находился 45-летний мужчина, который вез свою семью из Тюмени домой в Уфу. Водитель большегруза не пострадал, а водитель и пассажиры минивэна получили травмы.

Стало известно, что за рулем Toyota находился отец девятерых детей Владимир. У мужчины было крайне тяжелое состояние — разрывы внутренностей и перелом таза. Он перенес операцию, но скончался, так и не придя в сознание. В ДТП также пострадали две его дочери: у годовалой девочки сотрясение мозга, у 16-летней девушки — сломана ключица, а у супруги Владимира разбита голова.

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Родственник мужчины рассказал E1.RU, что Владимир остановился на обочине и включил аварийную сигнализацию, после чего в его автомобиль влетел большегруз. Однако в ГИБДД Свердловской области сообщили, что водитель не убедился в безопасности при повороте.

Ранее «Наш город» писал, что в ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два студента ялуторовского колледжа. За 2023–2024 годы 19-летний водитель получил 47 штрафов, один из которых ему выписали за четыре часа до аварии.

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