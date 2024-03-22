После ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб отец девятерых детей

Стало известно, что за рулем Toyota находился отец девятерых детей Владимир. У мужчины было крайне тяжелое состояние — разрывы внутренностей и перелом таза. Он перенес операцию, но скончался, так и не придя в сознание. В ДТП также пострадали две его дочери: у годовалой девочки сотрясение мозга, у 16-летней девушки — сломана ключица, а у супруги Владимира разбита голова.