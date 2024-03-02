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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В ДТП на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский погибла пассажирка иномарки

Погибла пассажирка Hyundai: подробности смертельной аварии на Федюнинского

2 марта 2024, 12:26
Фото: ГИБДД

В ДТП на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский погибла пассажирка иномарки

Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей в субботу, 2 марта, на улице Федюнинского. На 5-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский автомобиль Hyundai врезался в стоящую на правой крайней полосе фуру MAN, водитель которой отошел в аптеку.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

От удара Hyundai отбросило на Chevrolet Lanos. В результате аварии погибла 49-летняя пассажирка Hyundai, 21-летний водитель авто получил травмы. Также ранения получила пассажирка второй легковушки.

Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, стаж водителя Hyundai за рулем менее полугода.

В настоящее время движение в сторону Тюмени ограничено, осуществляется по одной полосе из четырех. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, оперативно-следственная группа.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне под колеса автомобиля на улице Московский тракт попал 5-летний ребенок. Вместе с мамой малыш переходил дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок получил серьезные травмы. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

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