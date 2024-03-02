Погибла пассажирка Hyundai: подробности смертельной аварии на Федюнинского

В ДТП на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский погибла пассажирка иномарки

Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей в субботу, 2 марта, на улице Федюнинского. На 5-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский автомобиль Hyundai врезался в стоящую на правой крайней полосе фуру MAN, водитель которой отошел в аптеку.