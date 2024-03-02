Погибла пассажирка Hyundai: подробности смертельной аварии на Федюнинского

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
От удара Hyundai отбросило на Chevrolet Lanos. В результате аварии погибла 49-летняя пассажирка Hyundai, 21-летний водитель авто получил травмы. Также ранения получила пассажирка второй легковушки.
Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, стаж водителя Hyundai за рулем менее полугода.
В настоящее время движение в сторону Тюмени ограничено, осуществляется по одной полосе из четырех. На месте происшествия работают сотрудники ДПС, оперативно-следственная группа.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне под колеса автомобиля на улице Московский тракт попал 5-летний ребенок. Вместе с мамой малыш переходил дорогу вне пешеходного перехода. Ребенок получил серьезные травмы. Его состояние медики оценивают как тяжелое.